Van Dijk alerta para problema no ataque da Holanda: 'Não é positivo' Equipe de Ronald Koeman tropeçou em dois dos últimos três amistosos

Capitão da Holanda, Van Dijk alertou para um problema no ataque da equipe de Ronaldo Koeman antes da estreia na Copa do Mundo. Nos últimos três amistosos, a Laranja Mecânica encontrou dificuldades para que seus jogadores estufassem as redes com bola rolando.

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No dia 31 de março, a Holanda empatou com o Equador em 1 a 1 e tirou o zero do placar graças a um gol contra de Pacho. A equipe de Ronald Koeman foi derrotada na sequência por 1 a 0 para a Argélia e venceu o Uzbequistão por 2 a 1, mas com dois gols de pênaltis.

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- Tropeçamos duas vezes em três jogos e não marcamos um único gol de campo. Isso não é bom, mas também houve muitos momentos positivos. Não é uma sensação boa quando as chances não são convertidas. Mas cabe a nós continuar. Os rapazes marcaram muitos gols, então não é como se não pudessem mais fazer isso. As oportunidades vão aparecer.

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Atacante do Corinthians, Memphis Depay não participou dos jogos contra Equador e Uzbequistão, além de ter entrado apenas no segundo tempo do amistoso contra a Argélia. O atleta se recupera de uma lesão muscular sofrida em jogo do futebol brasileiro, e teve a situação analisada por Koeman.

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Holanda tem dúvidas para a estreia na Copa do Mundo

A Holanda tem dúvidas para o ataque na estreia da Copa do Mundo contra o Japão, que será disputado no domingo (14). Ronald Koeman não deve iniciar o duelo com Memphis Depay, uma vez que o centroavante segue se recuperando de lesão.

— Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda [...] Não estou descartando nada — disse Koeman.

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