logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Van Dijk alerta para problema no ataque da Holanda: 'Não é positivo'

Equipe de Ronald Koeman tropeçou em dois dos últimos três amistosos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 17:02
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Van Dijk conversa com torcedores da Holanda em treinamento da seleção
Van Dijk conversa com torcedores da Holanda em treinamento da seleção (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Capitão da Holanda, Van Dijk alertou para um problema no ataque da equipe de Ronaldo Koeman antes da estreia na Copa do Mundo. Nos últimos três amistosos, a Laranja Mecânica encontrou dificuldades para que seus jogadores estufassem as redes com bola rolando.

continua após a publicidade
  • Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

    Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)

    Memphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na Copa

    Holanda
    Há 1 dia

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    No dia 31 de março, a Holanda empatou com o Equador em 1 a 1 e tirou o zero do placar graças a um gol contra de Pacho. A equipe de Ronald Koeman foi derrotada na sequência por 1 a 0 para a Argélia e venceu o Uzbequistão por 2 a 1, mas com dois gols de pênaltis.

    continua após a publicidade

    - Tropeçamos duas vezes em três jogos e não marcamos um único gol de campo. Isso não é bom, mas também houve muitos momentos positivos. Não é uma sensação boa quando as chances não são convertidas. Mas cabe a nós continuar. Os rapazes marcaram muitos gols, então não é como se não pudessem mais fazer isso. As oportunidades vão aparecer.

    ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Holanda na Copa do Mundo

    Atacante do Corinthians, Memphis Depay não participou dos jogos contra Equador e Uzbequistão, além de ter entrado apenas no segundo tempo do amistoso contra a Argélia. O atleta se recupera de uma lesão muscular sofrida em jogo do futebol brasileiro, e teve a situação analisada por Koeman.

    continua após a publicidade

    Holanda tem dúvidas para a estreia na Copa do Mundo

    A Holanda tem dúvidas para o ataque na estreia da Copa do Mundo contra o Japão, que será disputado no domingo (14). Ronald Koeman não deve iniciar o duelo com Memphis Depay, uma vez que o centroavante segue se recuperando de lesão.

    — Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda [...] Não estou descartando nada — disse Koeman.

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Memphis em treino da Holanda antes da estreia na Copa do Mundo
    Memphis em treino da Holanda antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)
    Copa do MundoHolanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no golHá 7 horas
    Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)
    HolandaMemphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na CopaHá 1 dia
    AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias
    CorinthiansCopa pode exigir de Memphis sequência que ainda não teve no Corinthians em 2026Há 1 dia
    AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias
    Copa do MundoHolanda: Memphis Depay vai jogar a Copa do Mundo de 2026?Há 1 dia
    Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)
    Copa do MundoMemphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na CopaHá 1 dia
    Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do MundoQuem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do MundoHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /
    Koeman aponta principal problema da Holanda às vésperas da estreia na Copa do Mundo
    Gakpo marcou dois gols para Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)
    Com Memphis no banco, Holanda vence o Uzbequistão antes da Copa
    Verbruggen deixou o campo lesionado (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo: goleiro da Holanda sai lesionado durante amistoso e preocupa