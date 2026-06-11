Com golfe e família, jogadores ingleses curtem folga antes da estreia na Copa Inglaterra estreia na Copa do Mundo apenas no dia 17

Os jogadores da seleção da Inglaterra organizaram um jantar de integração em Miami durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. O encontro foi realizado após o técnico Thomas Tuchel conceder um período de folga ao elenco depois de uma série de treinamentos na Flórida.

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Desde a chegada à base de treinamento em West Palm Beach, no dia 1º de junho, os ingleses participaram de sessões intensas de trabalho sob altas temperaturas. A preparação tem como objetivo adaptar os atletas às condições de calor e umidade que deverão enfrentar ao longo do Mundial, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo informações da imprensa britânica, a viagem a Miami representa uma das últimas oportunidades de lazer para o grupo antes da mudança para Kansas City, cidade que servirá como base da equipe durante a competição. Nem todos os jogadores participaram da atividade, já que parte da delegação permaneceu em West Palm Beach.

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Treino da seleção inglesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Preparação para a Copa do Mundo

A Inglaterra venceu a Costa Rica por 3 a 0 em amistoso disputado na quarta-feira, em Orlando, no último teste antes da estreia no torneio. Após a partida, a delegação retornou à base e realizou um treinamento com portões fechados diante do Miami United na quinta-feira.

Depois das atividades, Tuchel liberou os jogadores por cerca de um dia e meio, com retorno previsto para a noite de sexta-feira. O treinador tem buscado manter um ambiente considerado descontraído durante o período de preparação, embora também tenha demonstrado insatisfação com a atuação da equipe na vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia.

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Durante a concentração na Flórida, os atletas também participaram de atividades recreativas, como partidas de golfe. O grupo recebeu visitas do golfista norte-americano Brooks Koepka, vencedor de cinco torneios major, e do inglês Ian Poulter.

Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Mudança de rotina em Kansas City

As famílias dos jogadores tiveram acesso à concentração durante o período na Flórida, e os atletas contaram com momentos de lazer após os treinamentos. No entanto, a expectativa é de que a rotina seja mais controlada quando a delegação se instalar em Kansas City.

A tendência é que os jogadores continuem podendo encontrar familiares após as partidas e em momentos específicos, mas com menos liberdade para atividades fora do hotel da equipe. A medida faz parte da estratégia de aumentar o foco na preparação para os compromissos da Copa do Mundo.

A Inglaterra estreia no Mundial no dia 17 de junho, contra a Croácia. A equipe também enfrentará Gana e Panamá na fase de grupos.

Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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