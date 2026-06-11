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Com golfe e família, jogadores ingleses curtem folga antes da estreia na Copa

Inglaterra estreia na Copa do Mundo apenas no dia 17

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:10
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Treino da seleção inglesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
Treino da seleção inglesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Os jogadores da seleção da Inglaterra organizaram um jantar de integração em Miami durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. O encontro foi realizado após o técnico Thomas Tuchel conceder um período de folga ao elenco depois de uma série de treinamentos na Flórida.

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    Desde a chegada à base de treinamento em West Palm Beach, no dia 1º de junho, os ingleses participaram de sessões intensas de trabalho sob altas temperaturas. A preparação tem como objetivo adaptar os atletas às condições de calor e umidade que deverão enfrentar ao longo do Mundial, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

    Segundo informações da imprensa britânica, a viagem a Miami representa uma das últimas oportunidades de lazer para o grupo antes da mudança para Kansas City, cidade que servirá como base da equipe durante a competição. Nem todos os jogadores participaram da atividade, já que parte da delegação permaneceu em West Palm Beach.

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    Treino da seleção inglesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Treino da seleção inglesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Preparação para a Copa do Mundo

    A Inglaterra venceu a Costa Rica por 3 a 0 em amistoso disputado na quarta-feira, em Orlando, no último teste antes da estreia no torneio. Após a partida, a delegação retornou à base e realizou um treinamento com portões fechados diante do Miami United na quinta-feira.

    Depois das atividades, Tuchel liberou os jogadores por cerca de um dia e meio, com retorno previsto para a noite de sexta-feira. O treinador tem buscado manter um ambiente considerado descontraído durante o período de preparação, embora também tenha demonstrado insatisfação com a atuação da equipe na vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia.

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    Durante a concentração na Flórida, os atletas também participaram de atividades recreativas, como partidas de golfe. O grupo recebeu visitas do golfista norte-americano Brooks Koepka, vencedor de cinco torneios major, e do inglês Ian Poulter.

    Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Mudança de rotina em Kansas City

    As famílias dos jogadores tiveram acesso à concentração durante o período na Flórida, e os atletas contaram com momentos de lazer após os treinamentos. No entanto, a expectativa é de que a rotina seja mais controlada quando a delegação se instalar em Kansas City.

    A tendência é que os jogadores continuem podendo encontrar familiares após as partidas e em momentos específicos, mas com menos liberdade para atividades fora do hotel da equipe. A medida faz parte da estratégia de aumentar o foco na preparação para os compromissos da Copa do Mundo.

    A Inglaterra estreia no Mundial no dia 17 de junho, contra a Croácia. A equipe também enfrentará Gana e Panamá na fase de grupos.

    Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
    Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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