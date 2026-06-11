Entenda a emoção de Raúl Jiménez após gol na Copa do Mundo Jogador marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo

O segundo gol do México sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo de 2026 teve um significado muito maior do que uma simples mudança no placar. Aos 22 minutos do segundo tempo, Raúl Jiménez balançou as redes para fazer 2 a 0 no Estádio Azteca e não conseguiu conter a emoção.

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Assim que a bola entrou, o atacante caiu em lágrimas. Cercado pelos companheiros, chorou copiosamente diante dos torcedores que lotaram o principal palco do futebol mexicano. Não era apenas um gol. Era o capítulo mais simbólico de uma trajetória marcada por perseverança, sofrimento e superação.

Raúl Jimenez emocionado após seu gol na Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Aos 35 anos, Jiménez entrou em campo nesta quinta-feira (11) na sua quarta Copa do Mundo. Convocado para as edições de 2014, 2018 e 2022, o atacante sempre teve participação secundária, entrando no decorrer das partidas. Contra a África do Sul, porém, viveu uma experiência inédita: foi titular pela primeira vez em um Mundial.

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Drama vivido por Jiménez

O momento ganha contornos ainda mais emocionantes quando se lembra do drama vivido pelo jogador há pouco mais de cinco anos. Em novembro de 2020, durante uma partida da Premier League entre Wolverhampton e Arsenal, Jiménez sofreu uma grave fratura no crânio após uma forte colisão com David Luiz.

Raúl Jiménez e David Luiz no chão após colisão (Foto: JOHN WALTON/POOL/AFP)

O atacante precisou passar por uma cirurgia de emergência e chegou a correr risco de vida. A recuperação foi longa, exigiu meses longe dos gramados e levantou dúvidas sobre a continuidade de sua carreira. Durante o processo, o mexicano precisou reaprender etapas básicas da rotina esportiva até conseguir voltar a competir em alto nível.

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Desde então, a proteção utilizada na cabeça tornou-se símbolo de uma batalha vencida fora dos campos.

Raúl Jimenez usa proteção em região do crânio durante os jogos (Foto: Reprodução/instagram)

Por isso, quando a bola encontrou as redes aos 22 minutos do segundo tempo, o choro parecia inevitável. O atacante não celebrava apenas um gol ou uma vitória na estreia. Celebrava a chance de estar novamente em uma Copa do Mundo, como protagonista, diante de sua torcida e no estádio mais emblemático da história do futebol mexicano.

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Depois de passar três Mundiais sem marcar, sobreviver a uma lesão que ameaçou sua vida e esperar até a quarta Copa para ganhar uma oportunidade como titular, Raúl Jiménez finalmente escreveu seu nome entre os artilheiros da maior competição do planeta.

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