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Conheça Julián Quiñones, autor do primeiro gol da Copa do Mundo de 2026

Colombiano naturalizado mexicano abriu o placar aos nove minutos da primeira etapa

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 16:57
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O mexicano 16 Julian Quiñones comemora o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
O mexicano 16 Julian Quiñones comemora o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Júlian Quiñones marcou seu nome na história das Copas do Mundo ao abrir o placar para o México contra a África do Sul, nesta quinta-feira (11), pelo jogo de abertura da edição de 2026. Aos nove minutos do primeiro tempo, o camisa 16 aproveitou a roubada de bola do volante Erik Lira e, da entrada da área, chutou com o pé direito, por baixo das pernas do goleiro Ronwen Williams, para balançar as redes e levar o Estádio Azteca à loucura.

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    Carreira de Julián Quiñones

    Mexicano Quiñones celebra o primeiro gol da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Mexicano Quiñones celebra o primeiro gol da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Nascido na Colômbia, Júlian Andrés Quiñones Quiñones iniciou a carreira no futebol amador de Cali. Seu desempenho despertou o interesse do Tigres, que o contratou em 2016.

    Sem espaço no tradicional clube mexicano, o atacante foi emprestado para times de menor de expressão do país, como o Venados e o Lobos BUAP. Ele retornou em 2018 e, após três anos, foi cedido por um ano ao Atlas, onde se consolidou como um dos principais nomes da Liga Mexicana.

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    Quiñones ajudou o Atlas a acabar com um jejum de 70 anos sem títulos nacionais, conquistando os torneios Apertura e Clausura em 2021/2022. Após cumprir os primeiros seis meses de empréstimo, o jogador foi contratado em definitivo.

    Em 2023, Quiñones se transferiu para o América, onde foi campeão novamente dos torneios Apertura e Clausura do campeonato nacional. Em outubro do mesmo ano, se naturalizou mexicano e recebeu a primeira convocação para a seleção do país no mês seguinte.

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    Aos 29 anos, Quiñones atua no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, desde 2024. Na última temporada, foi artilheiro da Liga Saudita com 33 gols em 31 partidas.

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