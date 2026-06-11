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VAR, expulsões e inglês: Wilton Pereira Sampaio é protagonista na abertura da Copa do Mundo

Árbitro brasileiro comanda partida marcada por três expulsões e lances revisados pela tecnologia

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 18:50
Atualizado há 1 minutos
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Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)
Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, do Brasil, teve atuação decisiva na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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    A primeira grande intervenção do brasileiro aconteceu quando o jogo ainda estava 1 a 0 para os mexicanos. Em uma falta na entrada da área, Wilton decidiu pela expulsão do volante Sphephelo Sithole, da África do Sul, por ser o último homem da defesa.

    Na etapa final, com o placar em 2 a 0, o árbitro foi acionado pelo VAR, comandado por Nicolás Gallo, da Colômbia, para revisar um lance envolvendo Themba Zwane. Após a checagem, decidiu expulsar o meia sul-africano por acertar o rosto de Alvarado. Foi o segundo jogador da África do Sul expulso na partida.

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    Ainda houve tempo para mais um cartão vermelho. O zagueiro Montes, do México, recebeu a expulsão após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe sul-africana.

    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    VAR em inglês e repercussão

    Wilton Pereira Sampaio também precisou se comunicar em inglês durante a expulsão de Themba Zwane. A imagem do árbitro utilizando o idioma repercutiu nas redes sociais e figurou entre os assuntos mais comentados no X, com reações de jogadores da África do Sul tentando compreender as decisões.

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    Esta foi a primeira vez que um árbitro brasileiro atuou na abertura de uma Copa do Mundo. Wilton, no entanto, já está em sua terceira edição do torneio: em 2018, na Rússia, trabalhou como árbitro de vídeo, enquanto em 2022 apitou quatro partidas.

    Além dele, os árbitros brasileiros presentes na competição são Ramon Abatti Abel e Raphael Claus, nomes conhecidos do futebol nacional.

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