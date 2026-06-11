VAR, expulsões e inglês: Wilton Pereira Sampaio é protagonista na abertura da Copa do Mundo
Árbitro brasileiro comanda partida marcada por três expulsões e lances revisados pela tecnologia
O árbitro Wilton Pereira Sampaio, do Brasil, teve atuação decisiva na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
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A primeira grande intervenção do brasileiro aconteceu quando o jogo ainda estava 1 a 0 para os mexicanos. Em uma falta na entrada da área, Wilton decidiu pela expulsão do volante Sphephelo Sithole, da África do Sul, por ser o último homem da defesa.
Na etapa final, com o placar em 2 a 0, o árbitro foi acionado pelo VAR, comandado por Nicolás Gallo, da Colômbia, para revisar um lance envolvendo Themba Zwane. Após a checagem, decidiu expulsar o meia sul-africano por acertar o rosto de Alvarado. Foi o segundo jogador da África do Sul expulso na partida.
Ainda houve tempo para mais um cartão vermelho. O zagueiro Montes, do México, recebeu a expulsão após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe sul-africana.
VAR em inglês e repercussão
Wilton Pereira Sampaio também precisou se comunicar em inglês durante a expulsão de Themba Zwane. A imagem do árbitro utilizando o idioma repercutiu nas redes sociais e figurou entre os assuntos mais comentados no X, com reações de jogadores da África do Sul tentando compreender as decisões.
Simplesmente Wilton Pereira Sampaio metendo um inglês Joel Ssntana na abertura da Copa do Mundo— Bellintanner (@bellintanner) June 11, 2026
Os caras sem entender nada pic.twitter.com/Fo89uBiVr8
Esta foi a primeira vez que um árbitro brasileiro atuou na abertura de uma Copa do Mundo. Wilton, no entanto, já está em sua terceira edição do torneio: em 2018, na Rússia, trabalhou como árbitro de vídeo, enquanto em 2022 apitou quatro partidas.
Além dele, os árbitros brasileiros presentes na competição são Ramon Abatti Abel e Raphael Claus, nomes conhecidos do futebol nacional.
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