Conheça os goleiros da Inglaterra na Copa do Mundo Thomas Tuchel convocou Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford

A Inglaterra chega à Copa do Mundo como uma das favoritas a vencer a competição. Para sair da fila de 60 anos, os Leões contam com um goleiro de confiança que disputou os dois últimos Mundiais e reservas de confiança, que buscam espaço na seleção inglesa. Na convocação, Thomas Tuchel escolheu Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Manchester City).

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Jordan Pickford (Everton)

Desde a aposentadoria de David Seaman, a seleção inglesa nunca teve um titular absoluto na posição por tanto tempo desde a chegada de Jordan Pickford. Atualmente no Everton, o arqueiro chega ao terceiro Mundial sendo o principal jogador da posição mais uma vez aos 32 anos.

Pickford é aquele caso de jogador que é melhor na seleção que no clube. No Everton, Pickford protagoniza milagres em grandes jogos, mas acumula falhas em partidas menores. Porém, na seleção inglesa, aparece em duelos decisivos, principalmente em disputa de pênaltis, sendo a mais marcante na Copa do Mundo de 2018, quando pegou duas cobranças da Colômbia e garantiu a Inglaterra nas quartas.

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Jordan Pickford foi o goleiro titular da Inglaterra nas Copas do Mundo de 2018 e 2022 (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

Dean Henderson (Crystal Palace)

Na reserva de Pickford, Dean Henderson chega para sua primeira Copa do Mundo aos 29 anos após grandes temporadas pelo Crystal Palace. Na seleção inglesa, o goleiro tem poucos jogos, apenas cinco, mas teve atuações seguras quando foi titular.

A carreira de Henderson mudou completamente quando deixou o Manchester United, clube em que foi revelado, e se transferiu ao Crystal Palace, em 2023. Desde que chegou ao clube londrino, se tornou titular absoluto e foi peça-chave do time nas conquistas da Copa da Inglaterra, em 2025, e da Conference League, em 2026.

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Dean Henderson defende cobrança de pênalti de Marmoush em Crystal Palace x Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)

James Trafford (Manchester City)

Com apenas 23 anos, James Trafford é o goleiro mais novo da lista final de Thomas Tuchel. Goleiro do Manchester City, o jogador teve destaque nas seleções de base da Inglaterra, sendo campeão da Eurocopa sub-21, em 2023. No time principal, Trafford estreou em 2026, no amistoso contra o Uruguai, em Wembley.

Nos clubes, o goleiro foi revelado pelo Manchester City, mas foi emprestado para o Bolton e, depois, vendido ao Burnley, em 2023. No novo time, apesar do rebaixamento, foi destaque e foi recomprado pelos Citizens duas temporadas depois. No retorno, se tornou reserva do italiano Gianluigi Donnarumma, mas atuou nas partidas das copas nacionais, em que foi titular nas conquistas da Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra.

James Trafford defende pênalti de Salah na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

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