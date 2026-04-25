Da fábrica à banca: veja o processo de produção das figurinhas da Copa do Mundo

O Lance! visitou a fábrica da Panini, em Barueri, São Paulo, para entender como funciona a produção e distribuição dos famosos "pacotinhos". O início das vendas do álbum da Copa do Mundo e dos envelopes acontece na próxima sexta-feira, 1° de maio, em todo o território brasileiro. Nesta matéria, você também acompanha uma entrevista com Raul Vallecillo, CEO da marca na América Latina.

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Como funciona a produção dos pacotinhos?

As figurinhas, que já chegam de outro local no formato de "cartaz", são separadas, cortadas, embaralhadas e envelopadas. Mas antes disso, entenda como funciona a chegada, o corte e o embaralhamento dos cromos.

Detalhes das figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

As páginas são posicionadas em uma máquina de corte, onde o operador utiliza um laser do equipamento, que alinha os pontos e mostra exatamente onde a lâmina vai agir. Vale ressaltar que os álbuns não são produzidos no mesmo local.

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Máquina que realiza o corte das figurinhas (Foto: Reprodução/Lance!)

Depois de cortadas, as figurinhas são encaminhadas para outra máquina, onde são embaralhadas. Esse processo ocorre para que os pacotes não tenham nenhuma predefinição. Por fim, os cromos embaralhados vão para outra máquina com os envelopes, que finalmente vão "abraçá-los" para serem distribuídos pelo Brasil.

Rolos com o material usado no envelopamento dos pacotes (Foto: Reprodução/Lance!)

Representante da Panini conta detalhes do novo álbum

Raul Vallecillo, representante da Panini no Brasil, conversou com o Lance! e explicou um pouco mais sobre figurinhas, álbum e conteúdos especiais. Em 2022, figurinhas bronze, prata e ouro foram adicionadas nos pacotes, e esse sistema se manteve para 2026.

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- Todos os álbuns dos Mundiais sempre têm uma variação e trazem figurinhas adicionais. Neste caso, estão inclusos os especiais e, além disso, uns variantes que vão permitir poder personalizar também o álbum com outro tipo de stickers adicionais. Eventualmente, vêm outros conteúdos, mas sempre deixamos que o público vá descobrindo ao abrir cada um dos envelopes - explicou.

Alguma figurinha é confeccionada mais vezes que outra?

Certamente você já se perguntou se figurinhas de craques, com maior valor de troca, como Messi, Cristiano Ronaldo e outros, são produzidas em quantidades diferentes das dos demais. Raul Vallecillo esclareceu essa dúvida.

- Todos os stickers são produzidos na mesma quantidade, a única diferença é que, obviamente, os stickers de jogadores que são mais procurados tendem a ser menos trocados que outros, então acabam sendo mais escassos. Mas, com certeza, teremos o serviço de 'último sticker' (comprar figurinhas para completar o álbum) para todos completarem seu álbum - afirmou Vallecillo.