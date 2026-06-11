México x África do Sul: avalie a atuação dos jogadores na abertura da Copa; dê sua nota Em jogo de três expulsões, mandantes derrotam sul-africanos na estreia do Mundial

No confronto de abertura da Copa do Mundo, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca. Na etapa inicial, Quiñones marcou o primeiro gol do torneio, enquanto Raúl Jiménez fechou a conta em favor dos mandantes, que se aproximam de uma vaga no mata-mata.

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No Lance!, você pode votar e dar a nota para a atuação dos jogadores que entraram em campo no duelo entre México e África do Sul.

Como foi México x África do Sul?

Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

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A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

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