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México x África do Sul: avalie a atuação dos jogadores na abertura da Copa; dê sua nota

Em jogo de três expulsões, mandantes derrotam sul-africanos na estreia do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:11
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Raúl Jiménez comemora gol do México, enquanto jogadores da África do Sul lamentam derrota na abertura da Copa do Mundo
Raúl Jiménez comemora gol do México, enquanto jogadores da África do Sul lamentam derrota na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez/AFP)

No confronto de abertura da Copa do Mundo, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca. Na etapa inicial, Quiñones marcou o primeiro gol do torneio, enquanto Raúl Jiménez fechou a conta em favor dos mandantes, que se aproximam de uma vaga no mata-mata.

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    Como foi México x África do Sul?

    Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

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    A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

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    Alvarado e Modiba disputam bola em México x África do Sul no jogo de abertura da Copa do Mundo
    Alvarado e Modiba disputam bola em México x África do Sul no jogo de abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez/AFP)
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