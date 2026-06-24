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Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: 'Pés no chão'

Jogador foi eleito o melhor em campo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:32
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Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
Vinicius Júnior é o jogador com mais participações em gols do Brasil na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Após a partida entre Brasil e Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Vinicius Júnior avaliou o seu desempenho e o da Seleção Brasileira no jogo, comentou uma promessa de Carlo Ancelotti e falou sobre um possível adversário na próxima fase. O camisa 7 foi eleito o melhor em campo após marcar dois gols.

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    Em entrevista nos corredores do Hard Rock Stadium depois da vitória, Vinicius Júnior foi inicialmente questionado sobre a partida da equipe e se teria sido a melhor até aqui na competição.

    - Sem dúvida foi o nosso jogo mais, mais correto dentro da, dentro da competição. Os jogos da primeira fase servem para isso, para você entender como vai ser a competição, jogar bem e ir melhorando os aspectos que, que a gente errou no no primeiro jogo, onde foi o jogo de de estreia. Fizemos dois últimos jogos muito bons, onde eleva a nossa confiança para o próximo jogo - iniciou Vinicius.

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    Ao ser perguntado sobre o seu desempenho individual e capacidade de liderar a Seleção Brasileira, Vinicius foi enfático e afirmou estar preocupado apenas com o coletivo. Além disso, destacou uma promessa do treinador Carlo Ancelotti relacionada ao seu gol de cabeça.

    - Eu não estou preocupado com com os números e sim de fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a seleção. Fico muito feliz com os gols, hoje teve até um gol de cabeça, onde eu tinha prometido para o para o mister que eu faria. Ele falou que que era meio que impossível e que ele me pagaria um presente, então vou esperar porque são são coisas que que são marcas importantes, onde eu tenho que ficar, ficar feliz com isso, mas com os pés no chão para seguir trabalhando e evoluindo para o para o próximo jogo - continuou.

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    Por fim, quando questionado sobre um possível adversário na segunda fase, o atacante afirmou que o Brasil tem que estar preparado para todos os cenários.

    - A gente não tem que escolher. Copa do Mundo é é sempre muito difícil. Quem quem vier, a gente tem que estar preparado que vai ser um grande jogo - encerrou o camisa 7.

    Vini Jr corre sorridente no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
    Vini Jr marcou dois gols em Brasil x Escócia na Copa do Mundo (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

    Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

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    O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

    A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

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    Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

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