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Ancelotti comemora retorno de Neymar e valoriza Copa de Vini Jr

Camisa 7 da Seleção marcou 2 gols na vitória sobre a Escócia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:32
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Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Sorridente, Carlo Ancelotti celebrou a atuação do Brasil na vitória por 3 a 0 diante da Escócia, exaltou o retorno de Neymar e enalteceu a Copa do Mundo que vem fazendo Vini Jr, vice-artilheiro da competição.

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    — Jogamos bem. O objetivo era repetir o jogo que fizemos contra o Haiti, estamos satisfeitos(...) Há muitas coisas positivas, como a entrada de Neymar no jogo. Ele pode nos ajudar. (...) Acho que a atuação de todos, como coletivo, é o destaque.

    Perguntado sobre como resumir a atuação de Vini Jr nesta Copa do Mundo, o técnico foi direto e reto:

    — Muito forte.

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    Quantos gols Vini Jr já marcou nessa Copa do Mundo?

    Com os dois gols marcados diante da Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (24), o atacante do Brasil chegou ao quarto gol nesta edição e consolidou sua melhor participação em Copas.

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    O camisa 7 da Seleção Brasileira havia balançado as redes apenas uma vez na Copa do Mundo de 2022. Já na edição disputada nos Estados UnidosMéxico CanadáVini Jr vive um momento muito mais decisivo e alcançou a marca de quatro gols em apenas três partidas.

    O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
    Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)
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