Quando o Brasil joga: datas e horários até a final da Copa do Mundo Brasil venceu a Escócia e garantiu a primeira posição do Grupo C

A Seleção Brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), com dois gols de Vini Jr e um de Matheus Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e assegurou um caminho definido para a fase mata-mata.

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Além da classificação, a vitória também definiu a data do próximo compromisso do Brasil no Mundial. A Seleção volta a campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), pelos 16 avos de final.

O adversário ainda será conhecido após o encerramento do Grupo F. Neste momento, as possibilidades para enfrentar o Brasil são Holanda, Japão ou Suécia.

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Quando o Brasil joga? Veja o calendário até a final da Copa

Com a liderança do Grupo C, a Seleção já conhece as datas e horários de todos os possíveis compromissos até o fim da competição.

16 avos de final

29 de junho (segunda-feira)

Brasil x 2º colocado do Grupo F Horário: 14h (de Brasília)

Oitavas de final

5 de julho (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Quartas de final

11 de julho (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Semifinal

15 de julho (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Final da Copa do Mundo

19 de julho (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Disputa de terceiro lugar (se for o caso)

18 de julho (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Brasil sonha com o hexacampeonato

A classificação em primeiro lugar permite que o Brasil avance ao mata-mata com moral elevada após uma fase de grupos consistente. Agora, a equipe de Carlo Ancelotti entra na fase decisiva da Copa do Mundo em busca do hexacampeonato.

Com Vini Jr em grande fase e o ataque funcionando, a Seleção chega entre as favoritas para disputar as últimas rodadas do torneio e tentar encerrar um jejum que já dura mais de duas décadas.

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Matheus Cunha comemora gol com Neymar (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

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