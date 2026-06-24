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Quando o Brasil joga: datas e horários até a final da Copa do Mundo

Brasil venceu a Escócia e garantiu a primeira posição do Grupo C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:30
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Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo
Matheus Cunha marcou o terceiro gol do Brasil contra a Escócia (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), com dois gols de Vini Jr e um de Matheus Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e assegurou um caminho definido para a fase mata-mata.

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    Além da classificação, a vitória também definiu a data do próximo compromisso do Brasil no Mundial. A Seleção volta a campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), pelos 16 avos de final.

    O adversário ainda será conhecido após o encerramento do Grupo F. Neste momento, as possibilidades para enfrentar o Brasil são Holanda, Japão ou Suécia.

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    Quando o Brasil joga? Veja o calendário até a final da Copa

    Com a liderança do Grupo C, a Seleção já conhece as datas e horários de todos os possíveis compromissos até o fim da competição.

    16 avos de final

    29 de junho (segunda-feira)

    1. Brasil x 2º colocado do Grupo F
    2. Horário: 14h (de Brasília)

    Oitavas de final

    5 de julho (domingo)

    • Horário: 17h (de Brasília)

    Quartas de final

    11 de julho (sábado)

    • Horário: 18h (de Brasília)

    Semifinal

    15 de julho (quarta-feira)

    • Horário: 16h (de Brasília)

    Final da Copa do Mundo

    19 de julho (domingo)

    • Horário: 16h (de Brasília)

    Disputa de terceiro lugar (se for o caso)

    18 de julho (sábado)

    • Horário: 18h (de Brasília)

    Brasil sonha com o hexacampeonato

    A classificação em primeiro lugar permite que o Brasil avance ao mata-mata com moral elevada após uma fase de grupos consistente. Agora, a equipe de Carlo Ancelotti entra na fase decisiva da Copa do Mundo em busca do hexacampeonato.

    Com Vini Jr em grande fase e o ataque funcionando, a Seleção chega entre as favoritas para disputar as últimas rodadas do torneio e tentar encerrar um jejum que já dura mais de duas décadas.

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    Matheus Cunha corre em direção ao banco de reservas para abraçar Neymar, que usa um colete
    Matheus Cunha comemora gol com Neymar (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

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