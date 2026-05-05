Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre o México na Copa do Mundo 2026
Seleção mexicana aposta no fator casa como força extra
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O México entra na Copa do Mundo de 2026 com a responsabilidade dobrada de ser um dos países-sede e o desejo de apagar a imagem negativa da última edição, quando caiu ainda na fase de grupos. Sob o comando do experiente Javier Aguirre, "El Tri" aposta na força do Estádio Azteca para voltar a figurar entre as oito melhores seleções do planeta.
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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada mexicana, o Lance! apresenta o guia do México para o Mundial.
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🌍 O Cenário: Como o México chega à Copa?
Diferente de outros ciclos, o México não disputou as Eliminatórias por ser um dos anfitriões do torneio. O termômetro da equipe foi a Copa Ouro 2025, onde a seleção se sagrou campeã após uma virada sobre os Estados Unidos na final, com gols de Raúl Jiménez e Edson Álvarez. O título serviu para recuperar a confiança após uma queda precoce na fase de grupos da Copa América 2024. O retrospecto recente é sólido: empates competitivos contra potências europeias como Portugal (0 a 0) e Bélgica (1 a 1) mostram que a equipe pode surpreender.
Após o empate contra Portugal, no penúltimo amistoso antes da convocação definitiva para o Mundial, o comandante elogiou a postura da equipe. — Estou satisfeito com o rendimento dos atletas, que passaram este teste com muita garra. É preciso ter coragem e eles não se esconderam frente a uma seleção de ponta como Portugal. Mostraram personalidade, jogaram e tentaram até o fim ganhar — afirmou Aguirre.
📈 Melhor campanha em Copas
O México tem um teto histórico bem definido: as Quartas de Final. Curiosamente, o país só alcançou essa fase nas duas vezes em que sediou o Mundial, em 1970 e 1986. Desde 1994, a seleção mexicana vinha mantendo uma regularidade impressionante, classificando-se consecutivamente e chegando às oitavas de final em sete edições seguidas. Essa escrita só foi quebrada em 2022, no Catar, quando a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. Em 2026, o objetivo é aproveitar o fator casa para repetir ou superar o histórico quinto jogo.
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✨ Fato curioso: O recorde de Ochoa
Aos 40 anos, Guillermo Ochoa está prestes a entrar para um seleto grupo do futebol mundial. Se for convocado em 2026, o goleiro se tornará um dos primeiros jogadores da história a disputar seis edições de Copa do Mundo, superando lendas como Buffon e Matthäus. A expectativa é que ele atinja essa marca histórica ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que também buscam o sexto Mundial. Conhecido por crescer em momentos decisivos, o goleiro que já anunciou que irá se aposentar após o torneio, quer sua "última dança".
⚡ O cara do time: Raúl Jiménez
Aos 35 anos, o atacante do Fulham (ING) é a referência técnica da equipe. Terceiro maior artilheiro da história da seleção com 44 gols, Jiménez busca sua redenção pessoal em Mundiais: apesar da carreira com muito gols, ele passou em branco nas Copas de 2014, 2018 e 2022. Em 2026, ele chega como o "matador" de confiança de Aguirre.
👁️ Fique de olho: Gilberto Mora
A grande sensação do futebol mexicano tem apenas 17 anos. Nascido em 2008, o meia do Tijuana é o jogador mais jovem a marcar na liga local e já fez história ao estrear pela seleção principal com apenas 16 anos na Copa Ouro. Titular na final da competição contra os EUA, Mora é a joia que pode desequilibrar.
👨🏫 Quem é o treinador do México na Copa do Mundo 2026?
Javier Aguirre é o treinador da Seleção Mexicana. Aos 67 anos, o veterano técnico assume o comando da seleção pela terceira vez. Aguirre é um profundo conhecedor do futebol mexicano e já liderou a equipe na Copa de 2010. Além disso, possui uma vasta experiência internacional, com passagens pelas seleções do Egito e Japão.
📋 Time base (4-3-3)
Rangel; Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo; Lira, Vargas e Fidalgo; Alvarado, Quiñones e Jiménez.
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🗓️ Agenda do México na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)
11/06 - 16h: México x África do Sul - Estádio Azteca (Abertura)
18/06 - 22h: México x Coreia do Sul - Estádio BBVA
24/06 - 22h: Tchéquia x México - Estádio Azteca
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
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