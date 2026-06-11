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México tenta encerrar tabu histórico em jogos de abertura de Copa do Mundo

Seleção Mexicana participou de um terço das aberturas de Copas do Mundo

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 08:00
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México e Brasil se enfrentaram no Maracanã em jogo de abertura da Copa de 1950 (Foto: Divulgação)
México e Brasil se enfrentaram no Maracanã em jogo de abertura da Copa de 1950 (Foto: Divulgação)

Quando a bola rolar no Estádio Azteca, nesta quinta-feira (11), para a abertura da Copa do Mundo de 2026, o México terá muito mais do que a responsabilidade de inaugurar o maior torneio do futebol mundial. Os mexicanos entrarão em campo carregando um curioso tabu: jamais venceram uma partida de abertura de Copa do Mundo.

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    Um dos três países-sede da edição de 2026, ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México fará sua oitava participação em jogos inaugurais do torneio. Até aqui, o retrospecto é nada animador: são cinco derrotas e apenas dois empates.

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    A história começou em 1930, na primeira Copa do Mundo, quando o México foi derrotado pela França por 4 a 1 no jogo que abriu oficialmente a competição. Desde então, os mexicanos voltaram a aparecer em diversas estreias de Mundial, mas sem conseguir celebrar uma vitória.

    Em 1950, sofreram uma dura derrota para o Brasil por 4 a 0 no Maracanã, em uma Copa do Mundo que marcou a afirmação da Seleção Brasileira como uma das grandes forças do futebol internacional. Quatro anos depois, na Copa realizada na Suíça, voltaram a cruzar o caminho dos brasileiros e novamente foram superados, desta vez por um expressivo placar de 5 a 0. A sequência de resultados desfavoráveis continuou em 1962, no Chile, quando o Brasil, liderado por uma geração talentosa que conquistaria o bicampeonato mundial, venceu por 2 a 0.

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    brasil x méxico 1962 (Divulgação)
    Garrincha em ação contra o México na Copa do Mundo de 1962 (Foto: Divulgação)

    Os únicos resultados positivos vieram em forma de empate. Em 1970, diante da União Soviética, os donos da casa ficaram no 0 a 0 na abertura da Copa disputada em território mexicano. Quarenta anos depois, na África do Sul, o México voltou a estrear um Mundial e empatou por 1 a 1 justamente contra os anfitriões.

    Agora, o destino parece ter preparado uma coincidência interessante. O adversário da partida inaugural de 2026 será novamente a África do Sul, a mesma seleção enfrentada na abertura de 2010.

    O confronto, marcado para o lendário Estádio Azteca, representa uma oportunidade dupla para os mexicanos: conquistar a primeira vitória em um jogo de abertura de Copa do Mundo e iniciar sua campanha em casa com o pé direito diante de sua torcida.

    Jogos de abertura com participação do México

    • 1930: França 4 x 1 México
    • 1950: Brasil 4 x 0 México
    • 1954: Brasil 5 x 0 México
    • 1962: Brasil 2 x 0 México*
    • 1970: México 0 x 0 União Soviética
    • 2010: África do Sul 1 x 1 México
    • 2026: México x África do Sul

    *Nem sempre os jogos de abertura da Copa do Mundo tinham um horário exclusivo, ocorrendo vários jogos simultâneamente.

    Mudança nos jogos de abertura ao longo da história

    O conceito de jogo de abertura da Copa do Mundo passou por diferentes mudanças ao longo da história. Até 1962, as partidas que marcavam o início oficial do torneio aconteciam simultaneamente a outros confrontos da primeira rodada. Em 1966, na Inglaterra, a Fifa realizou pela primeira vez uma abertura exclusiva, com a seleção anfitriã entrando em campo diante da Rainha Elizabeth II. A partir de 1974, o privilégio passou para o atual campeão mundial, modelo que permaneceu até 2002. Desde a Copa de 2006, a entidade voltou a dar ao país-sede a honra de disputar a partida inaugural, formato que segue em vigor até os dias atuais.

    Após quase um século de participações em partidas inaugurais, a seleção mexicana terá mais uma chance de acabar com uma escrita incômoda. E, curiosamente, contra o mesmo rival que esteve do outro lado no último empate mexicano em uma abertura de Mundial.

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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