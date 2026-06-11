México tenta encerrar tabu histórico em jogos de abertura de Copa do Mundo Seleção Mexicana participou de um terço das aberturas de Copas do Mundo

Quando a bola rolar no Estádio Azteca, nesta quinta-feira (11), para a abertura da Copa do Mundo de 2026, o México terá muito mais do que a responsabilidade de inaugurar o maior torneio do futebol mundial. Os mexicanos entrarão em campo carregando um curioso tabu: jamais venceram uma partida de abertura de Copa do Mundo.

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Um dos três países-sede da edição de 2026, ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México fará sua oitava participação em jogos inaugurais do torneio. Até aqui, o retrospecto é nada animador: são cinco derrotas e apenas dois empates.

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A história começou em 1930, na primeira Copa do Mundo, quando o México foi derrotado pela França por 4 a 1 no jogo que abriu oficialmente a competição. Desde então, os mexicanos voltaram a aparecer em diversas estreias de Mundial, mas sem conseguir celebrar uma vitória.

Em 1950, sofreram uma dura derrota para o Brasil por 4 a 0 no Maracanã, em uma Copa do Mundo que marcou a afirmação da Seleção Brasileira como uma das grandes forças do futebol internacional. Quatro anos depois, na Copa realizada na Suíça, voltaram a cruzar o caminho dos brasileiros e novamente foram superados, desta vez por um expressivo placar de 5 a 0. A sequência de resultados desfavoráveis continuou em 1962, no Chile, quando o Brasil, liderado por uma geração talentosa que conquistaria o bicampeonato mundial, venceu por 2 a 0.

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Garrincha em ação contra o México na Copa do Mundo de 1962 (Foto: Divulgação)

Os únicos resultados positivos vieram em forma de empate. Em 1970, diante da União Soviética, os donos da casa ficaram no 0 a 0 na abertura da Copa disputada em território mexicano. Quarenta anos depois, na África do Sul, o México voltou a estrear um Mundial e empatou por 1 a 1 justamente contra os anfitriões.

Agora, o destino parece ter preparado uma coincidência interessante. O adversário da partida inaugural de 2026 será novamente a África do Sul, a mesma seleção enfrentada na abertura de 2010.

O confronto, marcado para o lendário Estádio Azteca, representa uma oportunidade dupla para os mexicanos: conquistar a primeira vitória em um jogo de abertura de Copa do Mundo e iniciar sua campanha em casa com o pé direito diante de sua torcida.

Jogos de abertura com participação do México

1930: França 4 x 1 México

1950: Brasil 4 x 0 México

1954: Brasil 5 x 0 México

1962: Brasil 2 x 0 México *

* 1970: México 0 x 0 União Soviética

0 x 0 União Soviética 2010: África do Sul 1 x 1 México

2026: México x África do Sul

*Nem sempre os jogos de abertura da Copa do Mundo tinham um horário exclusivo, ocorrendo vários jogos simultâneamente.

Mudança nos jogos de abertura ao longo da história

O conceito de jogo de abertura da Copa do Mundo passou por diferentes mudanças ao longo da história. Até 1962, as partidas que marcavam o início oficial do torneio aconteciam simultaneamente a outros confrontos da primeira rodada. Em 1966, na Inglaterra, a Fifa realizou pela primeira vez uma abertura exclusiva, com a seleção anfitriã entrando em campo diante da Rainha Elizabeth II. A partir de 1974, o privilégio passou para o atual campeão mundial, modelo que permaneceu até 2002. Desde a Copa de 2006, a entidade voltou a dar ao país-sede a honra de disputar a partida inaugural, formato que segue em vigor até os dias atuais.

Após quase um século de participações em partidas inaugurais, a seleção mexicana terá mais uma chance de acabar com uma escrita incômoda. E, curiosamente, contra o mesmo rival que esteve do outro lado no último empate mexicano em uma abertura de Mundial.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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