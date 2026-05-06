Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre a África do Sul na Copa do Mundo 2026

A África do Sul retorna ao maior palco do futebol mundial com uma missão clara. Ausente desde que sediou o torneio em 2010, os "Bafana Bafana" chegam à Copa do Mundo com uma mistura de veteranos e jovens promessas, tentando, pela primeira vez, avançar à fase de mata-mata. Sob o comando do experiente belga Hugo Broos, a equipe aposta na força coletiva para surpreender em um grupo equilibrado.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada sul-africana, o Lance! apresenta o guia da África do Sul para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como a África do Sul chega à Copa?

A classificação sul-africana foi sólida. A seleção garantiu sua vaga ao liderar o Grupo C das Eliminatórias Africanas com um retrospecto de 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. O feito ganhou ainda mais peso por terem superado a Nigéria, principal favorita do grupo, que acabou ficando de fora do Mundial.

O desempenho em torneios continentais recentes, porém, foi de altos e baixos. Na Copa Africana de Nações de 2023, a equipe encantou ao chegar à semifinal, sendo eliminada apenas nos pênaltis pela Nigéria. Já na edição de 2025, o time não repetiu o brilho e caiu nas oitavas de final após uma derrota por 2 a 1 para Camarões.

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📈 Melhor campanha em Copas

O histórico sul-africano em Mundiais ainda é modesto. A federação só foi oficialmente reconhecida em 1992, após o fim do regime do apartheid, e desde então a seleção se classificou para três edições (1998, 2002 e 2010). Em todas as participações, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. O maior momento de orgulho foi em 2010, quando, como anfitriões, venceram a França por 2 a 1, embora o resultado não tenha sido suficiente para a classificação. Em 2026, a meta é clara: alcançar as oitavas de final pela primeira vez.

(Foto: Reprodução)

✨ Fato curioso: O renascimento pós-apartheid

Durante décadas, o futebol na África do Sul foi fragmentado pela segregação racial. Brancos, negros e hindus possuíam suas próprias associações e seleções. Por conta do apartheid, o país foi expulso da CAF e suspenso pela FIFA por quase 30 anos. A unificação só ocorreu em 1991, com a criação de uma federação multicultural única. O impacto foi imediato: em 1996, já livre da segregação, o país sediou e venceu a Copa das Nações Africanas e começou a se classificar para a Copa do Mundo.

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⚡ O cara do time: Lyle Foster

Aos 25 anos, o atacante do Burnley (ING) é o craque dos Bafana Bafana. Foster é o único jogador do elenco principal que atua na Premier League inglesa. Polivalente, ele exerce a função de centroavante, mas sua velocidade permite que atue também pelas pontas. Com 10 gols em 26 jogos pela seleção, ele é a principal esperança de gols no Mundial.

Foster em anuncio do Burnley. (Foto: Divulgação/Burnley)

👁️ Fique de olho: Mbokazi

Com apenas 20 anos, o zagueiro Mbokazi é apontado como a próxima grande exportação do futebol sul-africano para a Europa. Revelado pelo Orlando Pirates e atualmente no Chicago Fire (MLS), ele se destaca pela qualidade na saída de bola. Mbokazi é o "zagueiro construtor" moderno: joga pelo lado esquerdo da defesa e tem precisão nos passes para iniciar as jogadas ofensivas, sendo titular absoluto da equipe.

Mbokazi é uma das grandes promessas da África do Sul para a Copa. (Foto: Reprodução/ChicagoFire)

👨‍🏫 Quem é o treinador da África do Sul na Copa do Mundo 2026?

O comando está nas mãos do experiente Hugo Broos. O belga de 74 anos tem um currículo longo, com passagens pelos gigantes da Bélgica Anderlecht e Club Brugge, além de ter sido campeão da Copa das Nações Africanas com Camarões em 2017. No cargo desde 2021, Broos enfrentou críticas após a queda precoce no torneio continental de 2025, mas conta com a confiança da federação pela classificação nas eliminatórias.

📋 Time base (4-2-3-1)

Ronwen Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi e Modiba; Mokoena e Sithole; Moremi (Nkota), Mofokeng (Zwane) e Appollis; Lyle Foster.

🗓️ Agenda da África do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

11/06 - 16h: México x África do Sul - Estádio Azteca (Abertura)

18/06 - 13h: Tchéquia x África do Sul - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

24/06 - 22h: África do Sul x Coreia do Sul - Estádio BBVA (Monterrey)

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