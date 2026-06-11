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Abertura da Copa do Mundo no México: onde assistir, horário e atrações

Primeira cerimônia do Mundial acontece nesta quinta-feira (11)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 04:00
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Estadio Azteca Mexico City, no México
Estadio Azteca Mexico City, no México, receberá a abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/ Fifa)

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sedes. São eles: Estados Unidos, México e Canadá. Diante do cenário, o torneio terá três aberturas oficiais. A primeira será nesta quinta-feira (11), em terras mexicanas. Saiba com o Lance! detalhes, horários e onde assistir a cerimônia.

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    O espetáculo está programado para acontecer às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes do confronto dos anfitriões contra a África do Sul. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.

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    Além da dupla, a cerimônia de abertura do México também contará com as participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também participam do evento. Às 16h (de Brasília) a bola rola para México e África do Sul, no Estádio Azteca, na cidade do México, pela Grupo A. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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    Ficha do jogo

    méxico escudo
    MEX
    AFS
    Grupo A
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    Quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)
    Árbitro
    Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    Assistentes
    Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    Var
    Nicolas Gallo (Colômbia)
    Onde assistir

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    Aberturas do Canadá e Estados Unidos

    A ceriônia do México será apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).

    A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfritriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.

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    Michael Bublé fará abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Michael Bublé fará abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

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    No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

    A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

    Katy Perry vai se apresentar na abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Katy Perry vai se apresentar na abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
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