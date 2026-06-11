Torcida do México transforma filas do Azteca em festa antes da estreia na Copa Movimentação nos arredores do estádio é grande desde as primeiras horas do dia

A torcida do México já faz festa desde a manhã desta quinta-feira (11) nos arredores do Estádio Azteca, palco da partida de abertura da Copa do Mundo. A seleção mexicana estreia diante da África do Sul às 16h (de Brasília), em um dos jogos mais aguardados do início do torneio.

A torcida do México já faz festa desde a manhã desta quinta-feira (11) nos arredores do Estádio Azteca, palco da partida de abertura da Copa do Mundo. A seleção mexicana estreia diante da África do Sul às 16h (de Brasília), em um dos jogos mais aguardados do início do torneio.

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Mesmo com várias horas para o apito inicial, grandes filas já se formam nos acessos ao estádio. A expectativa é de que cerca de 80 mil torcedores acompanhem a abertura do Mundial no tradicional palco mexicano.

O entusiasmo da torcida também é reflexo do bom momento vivido pela seleção. O México chega para a Copa do Mundo embalado por uma sequência de sete partidas sem derrotas, com cinco vitórias e dois empates, aumentando a confiança dos torcedores para a estreia.

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Veja as filas no Estádio Azteca e a festa da torcida mexicana nos arredores da arena antes da abertura da Copa do Mundo:

Torcedores do México (Photo by Mario Vazquez / AFP)

Abertura da Copa

O espetáculo de abertura da Copa está programado para acontecer às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes do confronto dos anfitriões contra a África do Sul. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.

Além da dupla, a cerimônia de abertura do México também contará com as participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também participam do evento. Às 16h (de Brasília) a bola rola para México e África do Sul, no Estádio Azteca, na cidade do México, pela Grupo A. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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México x África do Sul

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