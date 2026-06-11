Veja o 1º gol da Copa do Mundo pela câmera do árbitro Wilton Pereira Quinõnes estufou as redes da África do Sul no início da partida

O atacante colombiano naturalizado mexicano Julián Quinõnes, logo aos nove minutos do jogo contra a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo, marcou o primeiro gol da competição. O duelo é apitado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, no Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira (11).

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A jogada do primeiro gol do Mundial saiu de um erro de saída de bola da África do Sul. Sithole foi desarmado por Lira, que passou para Quinõnes. O camisa 16 do México domina na entrada da área, dribla um marcador e bate forte. A bola ainda passa por entre as pernas do goleiro Williams, para delírio da torcida mexicana. No vídeo abaixo, o gol visto pela câmera de Wilton.

VISÃO DO ÁRBITRO WILTON PEREIRA SAMPAIO COM O GOL DO MÉXICO



PRIMEIRO GOL DA COPA 2026 pic.twitter.com/yPqxx7e66l — LC ⓟ (@Lc_Queirozz) June 11, 2026



Aos 29 anos, Quiñones, nascido em Magui, na Colômbia, atua pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Antes da Copa, o atacante passou em branco em quatro amistosos pelo México: nos 5 a 1 sobre a Sérvia, no 1 a 0 diante da Austrália, além dos empates com Bélgica (1 a 1) e Portugal (0 a 0).

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Quiñones deixou Cristiano Ronaldo para trás

O mexicano foi o artilheiro do último Campeonato Saudita, com 33 gols, um a mais que o britânico Ivan Toney (Al-Ahli) e cinco de vantagem para Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Considerando todas as competições da temporada de clubes, Quiñones fechou 2025/26 com média superior a um gol por partida –foram 37 tentos em 35 compromissos oficiais pela equipe saudita.

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Primeiro cartão da Copa para a África do Sul

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Oito minutos após o gol de Quiñones, o primeiro cartão do Mundial: amarelo para Mokoena, da África do Sul.

Mexicano Quiñones joga no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita (Foto: Reprodução)

Integrante do quadro da Fifa desde 2013, Wilton é o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma abertura de Mundial.

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