A Alemanha está no topo da lista de artilheiros da Copa do Mundo com Miroslav Klose, centroavante ídolo da seleção que foi campeão em 2014 e que balançou as redes 16 vezes em quatro Mundiais. Mas o atacante não é o único craque que aparece na lista geral de goleadores da seleção alemã, repleta de craques geracionais e que participaram de todos os quatro títulos da equipe ao longo da história.

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Dos dez maiores artilheiros da Alemanha, apenas Thomas Muller está em atividade. O ídolo do Bayern de Munique se despediu do seu time em 2025 e se transferiu para o Vancouver Whitecaps, que disputa da MLS, liga dos Estados Unidos. O eterno camisa 25 ocupa a sétima colocação da lista e divide o seleto grupo com outros dois companheiros da geração moderna da seleção alemã, Klose e Podolski, todos no elenco do tetracampeonato.

Mas o ranking também tem nomes históricos do futebol alemão entre as décadas de 1960 e 1990. Considerado um dos maiores de todos os tempos do país, Gerd Muller, campeão em 1974, foi o maior artilheiro da seleção durante muitas décadas. Outros nomes marcantes do ranking são Jürgen Klinsmann e Karl-Heinz Rummenigge. O Lance! destaca quem está no top dez e quantos gols cada um marcou.

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Conheça os maiores artilheiros da história da Seleção da Alemanha

10º Klaus Fischer - 32 gols

O atacante Klaus Fischer abre a alista com 32 gols marcados em 45 partidas pela seleção alemã. O jogador fez história no futebol de clubes atuando pelo Munique 1860, além do Shalke 04 e Colônia, onde conquistou uma Copa da Alemanha por cada um dos times. Pelo seu país, não conquistou taças de peso, mas ficou muito conhecido pelos seus gols plásticos, como um de bicicleta marcado na semifinal do Mundial de 1982, contra a França.

9º Fritz Walter - 33 gols

Fritz Walter foi o primeiro grande ídolo da seleção da Alemanha e marcou 33 gols em 45 jogos. Campeão do Mundo em 1954 (naquela época com a Alemanha Ocidental), o atacante foi o capitão da conquista e se tornou um símbolo fora dos gramados por conta do contexto histórico da II Guerra Mundial. O jogador defendeu em sua carreira um único clube, o Kaiserslautern, entre 1937 e 1959, recusando propostas de outras equipes do exterior. Fritz Walter ainda jogou um segundo Mundial, em 1958, quando caiu nas semifinais e, por pouco, não enfrentou o Brasil de Pelé na decisão. O ex-jogador morreu em 2002, aos 81 anos.

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8º lugar: Oliver Bierhoff - 37 gols

O décimo colocado da lista de artilheiros da Alemanha é Oliver Bierhoff, que fez história no futebol italiano por Milan, Udinese e Ascoli. O atacante marcou 37 gols em 70 partidas disputadas com a camisa de sua seleção e participou de duas Copas do Mundo e de duas Eurocopas, conquistando a taça no ano de 1996. Atualmente, o ex-jogador ocupa o cargo de diretor esportivo da seleção alemã e estará na Copa de 2026 atuando nos bastidores.

7º lugar: Michael Ballack - 42 gols

A nona colocação pertence a Michael Ballack, que chegou muito perto de conquistar um título de Copa. Craque do time em 2002, ficou de fora da final contra o Brasil por conta da regra de suspensão pelo segundo cartão amarelo, que não era zerado no mata-mata e o atacante foi advertido na semifinal, contra a Coreia do Sul. Fora da decisão, viu o time ser vice-campeão para a Seleção Brasileira. Mesmo assim, é dono de uma grande história no futebol do seu país e marcou 42 gols em 98 aparições.

6º lugar: Uwe Seeler - 43 gols

Uwe Seeler é dono de um feito para poucos jogadores. O atacante participou de quatro Copas do Mundo e marcou gols em todas elas, o que o credencia como o oitavo maior artilheiro geral da Alemanha na história. Ele entrou em campo nos Mundiais de 1958 (Suécia), 1962 (Chile), 1966 (Inglaterra) e 1970 (México). São 43 gols em 72 partidas disputadas.

Ballack está entre os dez maiores artilheiros da Alemanha. (Foto: AFP)

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5º lugar: Karl-Heinz Rummenigge e Thomas Muller - 45 gols

Eleito melhor do mundo 1980 e 1981, Karl-Heinz Rummenigge é ídolo do Bayern de Munique e considerado um jogador que mudou os rumos do clube dentro e fora dos gramados, já que atuou como dirigente dos Bávaros por duas décadas. Na seleção, jogou três Copas do Mundo e duas Eurocopas, sendo campeão da competição europeia em 1980. Ele marcou 45 vezes em 95 jogos com a seleção.

Único em atividade até aqui, Thomas Muller também alcançou o feito dos 45 gols, distribuídos ao longo de 131 jogos. O eterno camisa 25 também é ídolo do Bayern e conquistou o Mundial de 2014 com a seleção. Ele atuou em quatro Copas do Mundo. O atacante defende o Vancouver Whitecaps atualmente, mas se aposentou da Alemanha após a Eurocopa de 2024.

4º lugar: Rudi Voller e Jürgen Klinsmann - 47 gols

Rudi Voller marcou 47 gols em 90 partidas pela seleção e fez história em clubes como Roma e Olympique de Marselha, onde conquistou a Champions League de 1993. Ele jogou três Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus e fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 1990.

Jurgen Klinsmann também ocupa o quart lugar 47 gols em 108 partidas pela seleção. O atacante fez carreira dentro e fora da Alemanha, defendendo clubes como Sttutgart, Inter de Milão, Monaco, Tottenham e Bayern de Munique. Assim como Voller, Klinsmann foi campeão do Mundo em 1990, além da Eurocopa de 1996, e formou uma das duplas de ataque mais fortes e goleadoras da história do futebol.

3º lugar: Lukas Podolski - 49 gols

Abrindo o pódio da lista dos jogadores com mais gols pela Alemanha, Lukas Podolski marcou 49 gols em 130 aparições pela seleção. No total, foram três Copas do Mundo, com a conquista de 2014, e quatro Eurocopas. O jogador atuou profissionalmente até o fim desta temporada, quando anunciou a aposentadoria pelo Górnik Zabrze, clube da Polônia, onde jogava. Agora, ele será dono do time. Podolski foi destaques por equipes como o Colônia e Bayern, na Alemanha, mas também marcou época na Inter de Milão, Arsenal e Galatasaray.

2º lugar: Gerd Muller - 68 gols

Gerd Muller é considerado o segundo maior jogador da história do futebol alemão, atrás apenas de Franz Beckenbauer. Atacante histórico do Bayern, é o maior artilheiro da história do clube de Munique e entra na lista dos cinco atletas com mais jogos pelo clube. Pela seleção, marcou 68 gols em apenas 62 jogos pela equipe, o que o torna o único da lista a ter uma média acima de um gol por jogo na Alemanha. Foi campeão Mundial em 1974 e da Eurocopa de 1972.

1º lugar: Miroslav Klose - 71 gols

O líder do ranking não é somente o maior artilheiro da história da Alemanha, mas também de Copas do Mundo. O campeão Mundial de 2014 Miroslav Klose balançou as redes com 71 gols em 137 jogos pela seleção. O camisa 11 atuou em quatro Copas e foi o artilheiro da edição de 2006, disputada na própria Alemanha. No futebol de clubes, fez história pelo Bayern de Munique, Werder Bremen e Lazio. Após a aposentadoria, iniciou a carreira como treinador, passando pelos time de base dos Bávaros, pelo modesto Altach, da Áustria, e, atualmente, comanda o Nuremberg, da segunda divisão alemã.

Klose é o maior artilheiro da história da Alemanha. (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Maiores artilheiros da Alemanha na história

1 . Miroslav Klose: 71 gols (campeão em 2014) 2 . Gerd Müller: 68 gols (campeão em 1974) 3 . Lukas Podolski: 49 gols (campeão em 2014) 4 . Rudi Völler e Jürgen Klinsmann: 47 gols (campeões em 1990) 5 . Karl-Heinz Rummenigge e Thomas Müller: 45 gols (campeão em 2014) : 45 gols 6 . Uwe Seeler: 43 gols 7 . Michael Ballack: 42 gols 8 . Oliver Bierhoff: 37 gols 9 . Fritz Walter: 33 gols (campeão em 1954) 10 . Klaus Fischer: 32 gols

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