Alemanha chega à Copa com a maior sequência de vitórias entre as seleções Alemães acumulam nove triunfos consecutivos

A Alemanha chega embalada para a disputa da Copa do Mundo. A seleção comandada por Julian Nagelsmann ostenta a maior sequência de vitórias entre todas as equipes participantes do torneio, com nove triunfos consecutivos.

A Alemanha chega embalada para a disputa da Copa do Mundo. A seleção comandada por Julian Nagelsmann ostenta a maior sequência de vitórias entre todas as equipes participantes do torneio, com nove triunfos consecutivos.

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A última derrota dos alemães aconteceu em setembro de 2025, quando a equipe foi superada pela Eslováquia por 2 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, a seleção manteve 100% de aproveitamento e acumulou a série de resultados positivos que a colocam entre uma das candidatas ao título.

Além dos resultados, o desempenho ofensivo chama a atenção. Nos nove jogos da sequência, a Alemanha marcou 27 gols, média de três por partida. Defensivamente, a equipe também apresentou solidez, sofrendo apenas seis gols no período.

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Atrás dos alemães no ranking das maiores sequências de vitórias entre as seleções classificadas para a Copa aparece a Argentina, com sete triunfos consecutivos. Fechando o pódio está o Japão, que chega ao Mundial com uma série de seis vitórias seguidas.

Maior sequência da Alemanha em 46 anos

A atual sequência de nove vitórias consecutivas é a maior da Alemanha em mais de 46 anos. A última vez que a seleção alemã registrou uma série superior aconteceu entre 1979 e 1980, quando acumulou 12 triunfos seguidos.

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Naquela ocasião, o excelente momento foi coroado com a conquista da Eurocopa de 1980. O título representou o segundo dos três troféus conquistados pela Alemanha na competição continental. Os alemães também levantaram a taça em 1972 e voltaram a vencer o torneio em 1996.

Alemanha na Copa do Mundo

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Curaçao, Equador e Costa do Marfim. Os alemães estreiam no próximo domingo (10), às 14h (de Brasília), contra Curaçao, no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Costa do Marfim no dia 20 (sábado), às 17h, no BMO Field, em Toronto. A campanha na fase de grupos será encerrada diante do Equador no dia 25 (quinta), também às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Alemanha treino de preparação para a Copa do Mundo (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP)

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