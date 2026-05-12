Guia completo do Lance! saiba tudo sobre Curaçao, estreante na Copa do Mundo
A Onda Azul está no Grupo E, junto com Alemanha, Costa do Marfim e Equador
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Quase nove anos após seu primeiro e único título no futebol profissional, a seleção de Curaçao fará história e disputará sua primeira Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Mesmo com pouca tradição, a Onda Azul disputou pela primeira vez uma vaga para o Mundial nas eliminatórias para a disputa no Brasil, em 2014, e foi subindo degraus até alcançar a desejada vaga 11 anos depois. Curaçao está no Grupo E, junto com Alemanha, Costa do Marfim e Equador, e vai em busca de ser a surpresa dessa Copa do Mundo. Será que teremos uma 'sensação azul' nesta Copa?
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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada da Onda Azul, o Lance! apresenta o guia de Curaçao para o Mundial.
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🌍 O Cenário: Como Curaçao chega à Copa?
Para a Copa do Catar, em 2022, a seleção chegou à penúltima fase das eliminatórias, quando foi eliminada pelo Panamá. O progresso seguiu, e para a Copa de 2026, Curaçao passou por Barbados e Aruba na fase inicial. Depois goleou Santa Lúcia e Haiti na etapa seguinte. Na terceira fase, Curaçao foi sorteada no Grupo B, junto com Jamaica, Trinidad e Tobago e Bermudas. A então zebra manteve constância e, com dois empates contra três vitórias e três empates, garantiu o primeiro lugar do grupo e a histórica classificação para a Copa do Mundo.
✨ Fato curioso: o menor país em Copa
Localizada próximo à Venezuela, Curaçao tem pouco mais de 150 mil habitantes, um território com apenas 60 km de comprimento e 444 km² de área — o equivalente a um terço do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O país, inclusive, em sua maioria, nem é tão fã de futebol. Mesmo com uma federação criada em 1921, teve bons momentos entre as décadas de 70 e 80, e foi angariando mais popularidade. O primeiro e único título profissional da seleção foi a Copa do Caribe, em 2017. Outra curiosidade é que a maior parte dos jogadores da seleção de Curaçao nasceu na Holanda, mas se naturalizou para defender a equipe. Isso porque o país foi colonizado pela Holanda, e essa relação é bem próxima no futebol, e essas 'trocas' de atletas são comuns.
⚡ O cara do time: Leandro Bacuna
O mais velho entre os irmãos da equipe, Leandro Bacuna é um meio-campista, de 35 anos, de imposição física, que conta com experiência na Premier League, com passagens por Aston Villa, Watford e Cardiff. O jogador é o capitão e peça fundamental da seleção desde 2016 e fez parte da espinha dorsal da equipe na Copa Ouro e nas eliminatórias da Concacaf. Leandro se destaca também pela sua versatilidade. Pode preencher tanto o meio, quanto posições mais defensivas, como a zaga e a lateral. Outra característica interessante são as bolas paradas.
👁️ Fique de olho: Tahith Chong
Oriundo da base do Manchester United, de 26 anos, que surgiu com grandes expectativas. Porém, acabou não se firmando no mais alto nível europeu e atualmente está no Sheffield United, da segunda divisão inglesa. É um jogador técnico, versátil e veloz, por isso pode jogar como ponta ou mais centralizado pelo meio. É um dos exemplos de atletas que teve seu início na base da seleção holandesa, mas optou por defender Curaçao.
👨🏫 Quem é o treinador de Curaçao na Copa do Mundo?
Aos 63 anos, Fred Rutten assumiu a seleção de última hora, em fevereiro deste ano, após o afastamento de Dick Advocaat por problema de saúde familiar. Rutten está em seu primeiro trabalho à frente de uma seleção nacional. Por clubes, ele já comandou o FC Twente, o PSV, Vitesse e o Feyenoord na Holanda. Além do país natal, também teve experiências na Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Israel e Bélgica.
📋 Time base (4-3-3)
Room; Sambo, Gaan, Obispo e Floranus; Leandro Bacuna, Comenecia e Juninho Bacuna; Hansen, Gorré e Kuwas
🗓️ Agenda de Curaçao na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)
Alemanha x Curaçao
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 14 de junho, domingo, às 14h (de Brasília)
🏟️ NRG Stadium, Houston (EUA)
Equador x Curaçao
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 20 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)
🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas, Missouri (EUA)
Curaçao x Costa do Marfim
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 25 de junho, quinta-feira, às 17h (de Brasília)
🏟️Lincoln Financial Field Stadium, Filadélfia (EUA)
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