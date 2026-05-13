Tetracampeã da Copa do Mundo, a Alemanha quer se reencontrar após duas campanhas decepcionantes na Rússia e no Catar. São duas edições sem saber o que é passar da fase de grupos, algo muito aquém para quem é uma das grandes vitoriosas da Copa do Mundo. Os alemães farão sua 21ª participação em sua história e buscarão pôr fim a essa sequência negativa.



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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada alemã, o Lance! apresenta o guia da Alemanha para o Mundial.

Nas eliminatórias, a seleção se recuperou depois de um início ruim e segue em um processo de reformulação que se iniciou em 2024. A Alemanha está no grupo E, ao lado de Costa do Marfim, Curaçao e Equador, e é a favorita para avançar ao mata-mata em primeiro lugar.

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Joshua Kimmich comemora vitória da Alemanha diante da Itália na Liga das Nações (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

🌍 O Cenário: Como a Alemanha chega à Copa?

A Seleção Alemã viveu apenas um susto inicial para depois conquistar a vaga para a Copa do Mundo com mais tranquilidade. Após perder na estreia das eliminatórias por dois a zero para a Eslováquia, se recuperaram, venceram os cinco jogos seguintes e garantiram seu lugar na Copa do Mundo depois de uma devolutiva de 6 a 0 nos eslovacos. A campanha da Alemanha também ficou marcada por diversas ausências de nomes importantes, como Jamal Musiala, Kai Havertz, Ter Stegen e Rüdiger, além de outros nomes com temporadas ruins, como Florian Wirtz. É um ciclo marcado por muitas instabilidades de uma seleção com muito potencial e talento, mas que lida com algumas questões de referências em baixa ou convivendo com lesões, assim como a ausência de Toni Kroos, que se aposentou.

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📈 Melhor campanha em Copas

A Alemanha teve o prazer de levantar a taça da Copa do Mundo quatro vezes, mas a grande campanha do país foi o 'Milagre de Berna', em 1954, na Suíça. O técnico Sepp Herberger comandou a equipe do capitão Fritz Walter rumo ao título inédito alemão. A equipe não era considerada favorita para enfrentar a Hungria na decisão, tanto que já havia enfrentado os húngaros na fase de grupos e sofreram um sonoro oito a três. Porém, na final, o jogo foi outro. Diante de 60 mil pessoas presentes no estádio Wankdorfstadion, em Berna, a Alemanha saiu atrás com dois gols sofridos com apenas 10 minutos de jogo, mas o empate veio em um efeito imediato, mas a pressão da Hungria seguiu. Até que aos 39 minutos da etapa final, os alemães, após resistirem aos avanços húngaros, viraram a partida com gol de Rahn e deram o título para a Alemanha, pela primeira vez em sua história, em um confronto em que eram os azarões. O título, que era até inesperado, gerou grande comoção e entusiasmo no país. Isso tudo apenas nove anos depois da Segunda Guerra Mundial.



✨ Fato curioso: maiores figurantes em finais

A Alemanha é a seleção que mais disputou finais de Copa do Mundo, com oito participações (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014), chegando, inclusive, a três finais consecutivas, em 82, 86 e 90. Dentre as oito decisões, venceram quatro e ficaram com outros quatro vice-campeonatos. Logo em seguida vem o Brasil, com sete finais e cinco títulos, e Itália e Argentina empatadas, com seis finais disputadas.



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⚡ O cara do time: Joshua Kimmich

Kimmich é uma das grandes referências da Seleção da Alemanha. Seu protagonismo maior, hoje, se dá por Wirtz e Musiala, dois dos grandes jogadores de ataque, não estarem em seus melhores momentos. Witz não vem de boa temporada com o Liverpool, alternando entre titular e reserva, enquanto Musiala retornou recentemente de uma lesão grave na fíbula e ligamento do joelho. Com isso, Kimmich dá um passo à frente. É um dos melhores meias da geração alemã e sucessor natural de Toni Kroos, tendo muita capacidade de pensar o jogo e distribuir as jogadas, mas deve atuar na Copa como lateral (sua função de origem) no modelo de jogo de Nagelsmann. O estilo da Alemanha, de muita imposição com bola, pode permitir que Kimmich, por muitas vezes, preencha o setor central do campo e ache espaços para encontrar os atacantes em velocidade ou já em boas condições de finalizar. Ele também costuma ser o responsável pelas bolas paradas da equipe.

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👁️ Fique de olho: Musiala

Musiala é um dos maiores talentos da nova geração. É meia-atacante de 23 anos de desequilíbrio, velocidade e criatividade, e que cada vez mais desenvolve sua versatilidade e faro de gol, pisando na área e levando vantagem no jogo aéreo. Porém, o atacante vem de uma grave lesão e ainda não retornou ao melhor estágio físico e de intensidade de jogo como antes. Pensando no Musiala ideal, com todas suas valências, flutuando pelo campo e com grande poder de improviso, é uma das maiores armas da equipe para a Copa do Mundo.



👨‍🏫 Quem é o treinador da Alemanha na Copa do Mundo?

Julian Nagelsmann assumiu o comando da Alemanha em setembro de 2023, depois da saída de Hansi Flick. Ele teve pouco tempo de preparação para a Euro e tinha seu contrato definido até o final da competição. Mas acabou sendo renovado até o fim da Eurocopa de 2028. Aos 38 anos de idade, Nagelsmann é o treinador mais jovem da história da Alemanha à frente da seleção nacional, e chegou ao posto após passagens por Hoffennheim, RB Leipzig e Bayern de Munique. É um treinador reconhecido por seu jogo de flexibilidade tática, implementando um jogo voltado para a pressão controlada e agressiva com a Alemanha para momentos sem posse, buscando uma recuperação rápida. É uma equipe que gosta de ter a bola. O técnico melhorou a estabilidade defensiva e segue com um modelo muito bem definido de transição rápida como elemento central no modelo de jogo da Seleção. Julian irá para a sua primeira Copa do Mundo com a ambição de conquistar o quinto título mundial e igual o Brasil como maior campeão.



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📋 Time base (4-2-3-1)

Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka e Pavlovic; Havertz, Musiala e Wirtz; e Woltemade



🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Alemanha x Curaçao

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 14 de junho, domingo, às 14h (de Brasília)

🏟️ NRG Stadium, Houston (EUA)

Alemanha x Costa do Marfim

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 20 de junho, sábado, às 17h (de Brasília)

🏟️ BMO Field, Toronto (CAN)

Equador x Alemanha

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 17h (de Brasília)

🏟️MetLife Stadium, New Jersey (EUA)

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