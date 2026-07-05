CBF manda recado após eliminação do Brasil para a Noruega: 'Voltaremos ainda mais fortes'
Entidade publica mensagem nas redes sociais após derrota por 2 a 1 nas oitavas
A CBF se manifestou após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Depois da derrota por 2 a 1, em Nova Jersey, a entidade publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o apoio da torcida e afirmando que a equipe voltará "ainda mais forte".
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No comunicado, a CBF destacou que a trajetória da Seleção é marcada tanto por conquistas quanto por momentos difíceis, classificando a eliminação como parte do processo de reconstrução da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
— A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira — escreveu a entidade.
A queda para a Noruega encerra a participação brasileira de forma precoce e representa a pior campanha da Seleção em Copas do Mundo nos últimos 36 anos. Desde a eliminação para a Argentina nas oitavas de final do Mundial de 1990, o Brasil havia alcançado pelo menos as quartas de final em todas as edições seguintes.
Nesse período, a Seleção conquistou os títulos de 1994 e 2002, foi vice-campeã em 1998, chegou à semifinal em 2014 e caiu nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022. Agora, ao ser derrotado pela Noruega ainda nas oitavas, o time de Ancelotti volta a se despedir antes das quartas pela primeira vez em nove Copas consecutivas. A eliminação também amplia o jejum brasileiro de títulos mundiais, que começou após a conquista do pentacampeonato, em 2002, e chega a 24 anos.
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