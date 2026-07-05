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Apoio de familiares atrasa saída dos jogadores da Seleção Brasileira do estádio

Após a derrota para a Noruega, atletas permaneceram nas arquibancadas para encontrar familiares e amigos

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados especiais
05/07/2026 20:49
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Neymar abraçado com Davi Lucca, seu filho, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Neymar abraçado com Davi Lucca, seu filho, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: BUDA MENDES/GETTY IMAGES VIA AFP)

O apito final da derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, resultado que culminou na eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, foi marcado por um clima de forte emoção entre os jogadores. Assim como aconteceu após a vitória sobre o Japão, alguns atletas seguiram em direção às arquibancadas do estádio. Desta vez, porém, o motivo foi diferente: receber o carinho e o consolo de familiares e amigos. Por conta disso, a saída da delegação brasileira demorou mais do que o habitual.

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    • Neymar foi um dos jogadores que permaneceu por mais tempo na arquibancada. O camisa 10 conversou com familiares e recebeu o apoio do filho, Davi Lucca, da esposa, do pai e de amigos que acompanhavam a partida. Visivelmente abatido, o atacante foi consolado enquanto se despedia do gramado.

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    Neymar abraçado com Davi Lucca, seu filho, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar abraçado com Davi Lucca, seu filho, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: BUDA MENDES/GETTY IMAGES VIA AFP)

    Outros atletas da Seleção também seguiram o mesmo caminho e passaram vários minutos ao lado de seus familiares antes de retornarem à parte interna do estádio. A movimentação acabou atrasando a saída dos jogadores brasileiros.

    A cena lembrou o que aconteceu após o confronto diante do Japão. Na ocasião, mesmo com a classificação, diversos jogadores também foram até as arquibancadas para cumprimentar parentes e amigos presentes no estádio. Desta vez, entretanto, o encontro foi marcado por abraços, lágrimas e palavras de conforto após a eliminação.

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    • Jogadores da Seleção precisam passar pela zona mista para deixar o estádio

    Vale destacar que, antes de deixarem o estádio, os jogadores precisam passar pela zona mista, espaço destinado ao contato com a imprensa, onde cada atleta decide se irá ou não conceder entrevistas aos jornalistas.

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