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Oyarzabal celebra virada de chave na Espanha e releva holofotes na Copa do Mundo

Atacante marcou dois gols na vitória sobre a Arábia Saudita

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:34
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Oarzabal concede entrevista coletiva após treino da Espanha
Oyarzabal fez dois gols na vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Muito criticado na estreia por pouco ter tocado na bola no empate com Cabo Verde, Mikel Oyarzabal virou a chave e foi destaque na vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o atacante destacou a responsabilidade da artilharia e falou sobre os holofotes.

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    Oyarzabal vive entre a linha das críticas e dos elogios. Opção "de ouro" para o técnico Luis de la Fuente, o atacante da Real Sociedad valorizou suas qualidades para aproveitas as chances.

    — Como atacante, você não pode esperar tocar na bola a cada minuto; você precisa ser preciso com os poucos toques que tiver. Há momentos em que você pode ajudar a equipe mesmo sem tocar na bola. Desde pequeno, tive a oportunidade de interpretar o jogo da melhor maneira possível — disse o jogador da Espanha.

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    A tônica da mídia espanhola tem sido tratar o atacante como um jogador "subestimado". Estar em alta no noticiário não o incomoda, mas, quando questionado sobre a opinião de ser um jogador "subestimado", foi ríspido na resposta.

    — Estou cansado dessa pergunta. Me importo com o que meus companheiros de equipe, a comissão técnica me dizem. Sabemos como funciona o mundo do futebol. É normal que as pessoas falem, mas não me prendo a isso — destacou.+ Mulher de Cucurella é ameaçada de morte após ida do lateral ao Real Madrid

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    — Não me preocupa nem um pouco. Não vou perder tempo me concentrando nisso. Quando você faz algo errado, você sabe. Ninguém precisa me dizer. Se alguém precisar me dizer, vai me dizer aqui dentro. E quando as coisas estão indo bem, é a mesma coisa — completou Oyarzabal.

    Oarzabal concede entrevista coletiva após treino da Espanha
    Oyarzabal fez dois gols na vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

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    Veja outras respostas do atacante da Espanha

    Jogo contra o Uruguai

    — Eles são uma equipe com muita garra e competitividade. São muito unidos, assim como o Uruguai. Temos que nos concentrar em nós mesmos e não deixar que eles nos desestabilizem.

    Artilharia

    — Tenho sorte de ter companheiros de equipe que sei que podem marcar gols. Estou tranquilo quanto a isso. Confio em mim mesmo. Não estou preocupado com o desempenho individual, mas sim com o da equipe.

    Condição física

    — Estou bem. Sinto um pouco de desconforto, mas como todo mundo. Todo mundo tem algo com que precisa de cuidados extras. Outro dia eu não tinha muita certeza do que seria, mas acabou dando tudo certo.

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