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Messi, Mbappé e mais: veja como está a artilharia da Copa do Mundo 2026

Argentino, com cinco gols, lidera a tabela até aqui

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 22:10
Atualizado há 1 minutos
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Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Adversários na eletrizante final da última Copa do Mundo, no Catar, em 2022, Lionel Messi e Kylian Mbappé disputam, rodada a rodada, a artilharia do Mundial nos EUA, México e Canadá. Até aqui, o craque argentino lidera a disputa, com cinco gols, um a mais que o ídolo francês, com quem chegou a jogar junto durante a passagem pelo Paris Saint-Germain, e o norueguês Erling Haaland.

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Diante da frágil Argélia, o cartão de visitas de Messi, que completa 39 anos nesta quarta-feira, foi seu primeiro hat trick em seis Mundiais: 3 a 0, na estreia. Nesta segunda, o camisa 10 fez novamente todos os gols da vitória argentina, dessa vez por 2 a 0 sobre a Áustria.

- Outra vitória em uma partida complicada, que nos serve para dar um passinho a mais - escreveu Messi, que chegou a perder um pênalti nesta segunda, quando o jogo estava 0 a 0. Na estreia, o camisa 10 marcou os gols dos 3 a 0 sobre a Argélia. O triunfo da vez garante a equipe, com uma rodada de antecipação, na próxima fase.

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    Alemão e canadense atrás de Messi, Mbappé e Haaland

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    Na terceira colocação da artilharia do Mundial, até esta segunda-feira, estão o alemão Deniz Undav e o canadense Jonathan David, ambos com três gols.

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