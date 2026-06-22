Messi, Mbappé e mais: veja como está a artilharia da Copa do Mundo 2026 Argentino, com cinco gols, lidera a tabela até aqui

Adversários na eletrizante final da última Copa do Mundo, no Catar, em 2022, Lionel Messi e Kylian Mbappé disputam, rodada a rodada, a artilharia do Mundial nos EUA, México e Canadá. Até aqui, o craque argentino lidera a disputa, com cinco gols, um a mais que o ídolo francês, com quem chegou a jogar junto durante a passagem pelo Paris Saint-Germain, e o norueguês Erling Haaland.



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Diante da frágil Argélia, o cartão de visitas de Messi, que completa 39 anos nesta quarta-feira, foi seu primeiro hat trick em seis Mundiais: 3 a 0, na estreia. Nesta segunda, o camisa 10 fez novamente todos os gols da vitória argentina, dessa vez por 2 a 0 sobre a Áustria.



- Outra vitória em uma partida complicada, que nos serve para dar um passinho a mais - escreveu Messi, que chegou a perder um pênalti nesta segunda, quando o jogo estava 0 a 0. Na estreia, o camisa 10 marcou os gols dos 3 a 0 sobre a Argélia. O triunfo da vez garante a equipe, com uma rodada de antecipação, na próxima fase.



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Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)<br><br>Campeão em 2018, na Rússia, aos 19 anos, e artilheiro do Mundial de 2022, com oito gols, <strong>Mbappé </strong>fez hat trick na final contra a <strong>Argentina</strong>, apesar da derrota nos pênaltis. Dessa vez, aos 27 anos, o ídolo francês fez dois contra <strong>Senegal (3 a 1)</strong> e repetiu a dose sobre o <strong>Iraque (3 a 0)</strong>.<br><br>Debutante em Copas, Haaland, aos 25 anos, fez dois nos 4 a 1 sobre o Iraque, na estreia, assim como no jogo contra o Senegal.<br>

Alemão e canadense atrás de Messi, Mbappé e Haaland

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Na terceira colocação da artilharia do Mundial, até esta segunda-feira, estão o alemão Deniz Undav e o canadense Jonathan David, ambos com três gols.



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Mbappé celebra o segundo gol da França na vitória sobre o Iraque (Foto: Jewel SAMAD / AFP)



