Messi manda recado após vitória da Argentina na Copa do Mundo Camisa 10 chegou aos 18 gols em Copas do Mundo

Segue o baile de Lionel Messi na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o camisa 10 marcou os gols dos 2 a 0 sobre a Áustria, isolando-se como o recordista em Copas: 18, dois a mais que o alemão Miroslav Klose. Em sua primeira postagem nas redes sociais após mais um feito histórico, o craque da Argentina fez questão de exaltar os três pontos:



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- Outra vitória em uma partida complicada, que nos serve para dar um passinho a mais - escreveu Messi, que chegou a perder um pênalti nesta segunda, quando o jogo estava 0 a 0. Na estreia, o camisa 10 marcou os gols dos 3 a 0 sobre a Argélia. O triunfo da vez garante a equipe, com uma rodada de antecipação, na próxima fase.

Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)

Compatriotas reverenciam Messi

Como não poderia deixar de ser, a postagem de Messi logo recebeu inúmeros compatriotas.



Campeão do mundo com o camisa 10 há quatro anos, no Catar, o goleiro Emiliano Martinez foi um dos primeiros a curtir a publicação.

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O tenista Tomas Etcheverry, atual campeão do Rio Open, escreveu:



'Eterno'.



Ex-número 8 do mundo na mesma modalidade, Diego Schwartzman também reverenciou o compatriota:



'Que loucura'.

Ex-jogador do Vasco e atualmente no Cerro Portenho, do Paraguai, Pablo Vegetti compartilhou imagens do camisa 10 da Argentina, logo após a quebra do recorde.

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Como foram os gols diante da Áustria

Após um cruzamento rasteiro de Medina e um corta-luz de Thiago Almada, o camisa 10 finalizou de canhota para abrir o placar e atingir a marca histórica de 17 gols em Mundiais, superando o recorde anterior de Miroslav Klose. Aos 49 minutos da etapa final, Messi aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro Schlager e, após um rebote, marcou seu segundo gol.

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Lionel Messi (10) é abraçado pelos companheiros após um dos gols da Argentina sobre a Áustria (Foto: Aric Becker / AFP)



