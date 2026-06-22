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Messi manda recado após vitória da Argentina na Copa do Mundo

Camisa 10 chegou aos 18 gols em Copas do Mundo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:04
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Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Segue o baile de Lionel Messi na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o camisa 10 marcou os gols dos 2 a 0 sobre a Áustria, isolando-se como o recordista em Copas: 18, dois a mais que o alemão Miroslav Klose. Em sua primeira postagem nas redes sociais após mais um feito histórico, o craque da Argentina fez questão de exaltar os três pontos:

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    - Outra vitória em uma partida complicada, que nos serve para dar um passinho a mais - escreveu Messi, que chegou a perder um pênalti nesta segunda, quando o jogo estava 0 a 0. Na estreia, o camisa 10 marcou os gols dos 3 a 0 sobre a Argélia. O triunfo da vez garante a equipe, com uma rodada de antecipação, na próxima fase.

    Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)

    Compatriotas reverenciam Messi

    Como não poderia deixar de ser, a postagem de Messi logo recebeu inúmeros compatriotas.

    Campeão do mundo com o camisa 10 há quatro anos, no Catar, o goleiro Emiliano Martinez foi um dos primeiros a curtir a publicação.

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    O tenista Tomas Etcheverry, atual campeão do Rio Open, escreveu:

    'Eterno'.

    Ex-número 8 do mundo na mesma modalidade, Diego Schwartzman também reverenciou o compatriota:

    'Que loucura'.

    Ex-jogador do Vasco e atualmente no Cerro Portenho, do Paraguai, Pablo Vegetti compartilhou imagens do camisa 10 da Argentina, logo após a quebra do recorde.

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    Como foram os gols diante da Áustria

    Após um cruzamento rasteiro de Medina e um corta-luz de Thiago Almada, o camisa 10 finalizou de canhota para abrir o placar e atingir a marca histórica de 17 gols em Mundiais, superando o recorde anterior de Miroslav Klose. Aos 49 minutos da etapa final, Messi aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro Schlager e, após um rebote, marcou seu segundo gol. 

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    Lionel Messi (10) é abraçado pelos companheiros após um dos gols da Argentina sobre a Áustria (Foto: Aric Becker / AFP)
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