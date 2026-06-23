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Argentina treina e prevê mudanças para enfrentar Jordânia na Copa do Mundo

Titular está descartado na 3ª rodada e passará por exames após lesão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 18:04
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Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes de jogo contra a Jordânia pela Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes de jogo contra a Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Um dia após a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, a Argentina voltou aos treinos para enfrentar a Jordânia, no sábado (27). Na primeira sessão, Lionel Scaloni indicou mudanças na equipe para o duelo válido pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo.

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    Os jogadores da Argentina que iniciaram o jogo contra a Áustria fizeram um trabalho regenerativo na academia. Por outro lado, os atletas que não entraram na partida ou que tiveram poucos minutos foram ao campo receber orientações de Scaloni.

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    Na primeira sessão, o treinador deu indicativos de que uma série de mudanças podem ocorrer em diversos setores. Na defesa, Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico possuem boas chances de iniciarem o confronto. No meio de campo, Leandro Paredes, Exequiel Palacios e Valentín Barco também vivem a expectativa pela titularidade.

    No ataque, Julián Álvarez e Nico Gonzáles possuem boas chances de iniciaram o jogo da Argentina com a Jordânia. A única dúvida é com relação a presença de Lionel Messi na equipe titular. O camisa 10 costuma ter o desejo de iniciar todas as partidas, inclusive quando o contexto não o obriga. No entanto, Scaloni definirá a melhor estratégia em conjunto com o artilheiro da Copa do Mundo e entender se vale a pena colocá-lo em campo. Caso inicie no banco, Nico Paz deve ganhar a vaga.

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    Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo
    Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Argentina descarta titular após lesão contra a Áustria

    O zagueiro Cuti Romero é o único descartado da Argentina para o jogo contra a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O atleta deixou a partida contra a Áustria com um incômodo no joelho direito. O atleta passará por exames para entender a gravidade do problema nos próximos dias.

    Em princípio, a lesão de Cuti Romero não preocupa, embora o atleta tenha sido flagrado com uma bolsa de gelo no joelho direito no banco de reservas após ter sido substituído. No entanto, o defensor afirmou na zona mista que deve estar bem em menos de uma semana.

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