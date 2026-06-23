Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do Mundo
Seleções alcaçam quatro pontos no Grupo L
Inglaterra e Gana empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Em grande partida defensiva dos ganeses, a seleção inglesa não conseguiu criar boas oportunidades e tropeçou na competição. Com o resultado, ambas as equipes somam quatro pontos na tabela.
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Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta o Panamá no sábado (27), às 18h (de Brasília. Já Gana encara a Croácia no mesmo dia e horário.
Primeiro tempo sem emoção
A partida começou com a Inglaterra no controle da posse de bola e em busca das melhores oportunidades de gol. Porém, os ingleses esbarraram em uma grande barreira defensiva montada pelos ganeses, que conseguiram marcar os principais jogadores da seleção europeia. Na parte ofensiva, Gana não levou perigo e o primeiro tempo morno terminou 0 a 0.
Segundo tempo
Na segunda etapa, a Inglaterra seguiu sofrendo com a defesa de Gana, sem ter nenhuma chance clara de gol até os 24 minutos, quando Harry Kane chutou da entrada da área para defesa de Benjamin Asare. Os ganeses também levaram perigo duas vezes em contra-ataques, mas os ingleses conseguiram se salvar. Nos minutos finais, a seleção inglesa se atirou ao ataque e, após cabeceio no travessão de Nico O'Reilly, Harry Kane ficou com a sobra na pequena área, mas isolou. Ao fim, o árbitro encerrou a partida que terminou sem gols.
Visão do Lance!
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Na reta final de jogo, Harry Kane ficou com o rebote do cabeceio de Nico O'Reilly na pequena área. De primeira, o centroavante inglês isolou e perdeu a melhor chance dos ingleses na partida.
Deu aula 🏅
O sistema defensivo de Gana fez uma grande atuação, ao anular os principais jogadores da Inglaterra durante a partida.
Ficou abaixo 📉
Harry Kane não fez uma boa partida contra Gana. Após brilhar contra a Croácia com dois gols, o atacante inglês teve atuação apagada e desperdiçou uma grande chance de gol na reta final de jogo.
✅ Ficha técnica
Inglaterra 🆚 Gana
Copa do Mundo 2026 – Grupo L
📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Declan Rice (ING); Iñaki Williams (GAN)
🟥 Cartões vermelhos:
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence (Nico O'Reilly); Elliott Anderson (Eberichi Eze), Declan Rice, Jude Bellingham (Morgan Rogers), Noni Madueke (Marcus Rashford) e Anthony Gordon (Bukayo Saka); Harry Kane.
Gana (Técnico: Carlos Queiroz)
Benjamin Asare; Maxime Senaya (Kojo Peprah Oppong), Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo e Iñaki Williams (Abdul Fatawu Issahaku), Antoine Semenyo; Jordan Ayew (Prince Adu [Rahman Baba]).
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