logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do Mundo

Seleções alcaçam quatro pontos no Grupo L

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 19:13
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Inglaterra e Gana empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Em grande partida defensiva dos ganeses, a seleção inglesa não conseguiu criar boas oportunidades e tropeçou na competição. Com o resultado, ambas as equipes somam quatro pontos na tabela.

continua após a publicidade
  • Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (23/06)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)

    Onde Assistir
    Há 1 dia
  • Renata Silveira fará a transmissão dos jogos da Globo nesta terça-feira (23) (Foto: Divulgação)

    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (23)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta o Panamá no sábado (27), às 18h (de Brasília. Já Gana encara a Croácia no mesmo dia e horário.

    Primeiro tempo sem emoção

    A partida começou com a Inglaterra no controle da posse de bola e em busca das melhores oportunidades de gol. Porém, os ingleses esbarraram em uma grande barreira defensiva montada pelos ganeses, que conseguiram marcar os principais jogadores da seleção europeia. Na parte ofensiva, Gana não levou perigo e o primeiro tempo morno terminou 0 a 0.

    Segundo tempo

    Na segunda etapa, a Inglaterra seguiu sofrendo com a defesa de Gana, sem ter nenhuma chance clara de gol até os 24 minutos, quando Harry Kane chutou da entrada da área para defesa de Benjamin Asare. Os ganeses também levaram perigo duas vezes em contra-ataques, mas os ingleses conseguiram se salvar. Nos minutos finais, a seleção inglesa se atirou ao ataque e, após cabeceio no travessão de Nico O'Reilly, Harry Kane ficou com a sobra na pequena área, mas isolou. Ao fim, o árbitro encerrou a partida que terminou sem gols.

    continua após a publicidade
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Na reta final de jogo, Harry Kane ficou com o rebote do cabeceio de Nico O'Reilly na pequena área. De primeira, o centroavante inglês isolou e perdeu a melhor chance dos ingleses na partida.

    Deu aula 🏅

    O sistema defensivo de Gana fez uma grande atuação, ao anular os principais jogadores da Inglaterra durante a partida.

    Ficou abaixo 📉

    Harry Kane não fez uma boa partida contra Gana. Após brilhar contra a Croácia com dois gols, o atacante inglês teve atuação apagada e desperdiçou uma grande chance de gol na reta final de jogo.

    continua após a publicidade

    ✅ Ficha técnica

    Inglaterra 🆚 Gana
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
    🥅 Gols: 
    🟨 Cartões amarelos: Declan Rice (ING); Iñaki Williams (GAN)
    🟥 Cartões vermelhos: 

    Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

    Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence (Nico O'Reilly); Elliott Anderson (Eberichi Eze), Declan Rice, Jude Bellingham (Morgan Rogers), Noni Madueke (Marcus Rashford) e Anthony Gordon (Bukayo Saka); Harry Kane.

    Gana (Técnico: Carlos Queiroz)

    Benjamin Asare; Maxime Senaya (Kojo Peprah Oppong), Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo e Iñaki Williams (Abdul Fatawu Issahaku), Antoine Semenyo; Jordan Ayew (Prince Adu [Rahman Baba]).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez, na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria
    Copa do Mundo 2026Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na CopaHá 4 minutos
    Copa do Mundo 2026Brasil x Escócia: Fan Fest fecha por condições climáticas e tem policiamento reforçadoHá 11 minutos
    Bruna Biancardi revela bastidores da relação com Neymar em podcast
    Copa do MundoBruna Biancardi revela ultimato em Neymar: 'Meu limite'Há 17 minutos
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Arbitragem é criticada em jogos da Argentina na Copa; especialista vê errosHá 22 minutos
    Galvão Bueno narra a Copa do Mundo pelo SBT e NSports
    Copa do MundoGalvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'Há 41 minutos
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes de jogo contra a Jordânia pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentina treina e prevê mudanças para enfrentar Jordânia na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Qual jogador da Seleção mais decepcionou até aqui na Copa do Mundo? Vote!
    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
    Deschamps não comandará França contra Noruega na Copa após morte da mãe
    Repórter cita Messi em pergunta e reação de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Lenda'
    Mbappé e Messi na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)
    Mbappé comenta disputa com Messi na Copa do Mundo: 'Vou sentir que preciso'
    Inglês Anthony Gordon disputa a bola com Jarell Quansah, de Gana, na Copa do Mundo
    Quem é Anthony Gordon, o astro da Inglaterra que está a caminho do Barcelona?
    Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026
    Haiti desembarca em Atlanta e se prepara para última partida na Copa
    Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Veto da CBF à camisa vermelha expõe nova disputa de poder nos bastidores
    Cristiano Ronaldo, dono da camisa 7 de Portugal, celebra o gol sobre o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo se nega a responder pergunta sobre Messi após recorde na Copa
    Após superar pênalti perdido, Messi supera recorde de gols na Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
    Fifa avalia nova regra para disputa de pênaltis na Copa do Mundo
    Robertson, lateral da Escócia (Foto: Vitor Palahres/Escócia)
    Capitão da Escócia elege Alisson o melhor goleiro do mundo e exalta ataque da Seleção
    Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026
    Presidente da Fifa defende pausas para hidratação na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo supera Neymar após goleada de Portugal na Copa do Mundo
    Lance! celebra sucesso nas ruas com 5 mil exemplares distribuídos do Manual do Torcedor