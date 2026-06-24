Entrada de Neymar em Escócia x Brasil divide opiniões: 'Dá pra ver' Camisa 10 fez estreia na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Durante o segundo tempo, o atacante Neymar teve a oportunidade de estrear no Mundial. A entrada do jogador dividiu opiniões nas redes sociais.

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O camisa 10 da Seleção Brasileira entrou aos 76 minutos de jogo. Em campo, Neymar foi participativo nas ações ofensivas da equipe de Carlo Ancelotti. Foi o responsável por realizar as cobranças de bolas paradas, que trouxeram risco a defesa escocesa.

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Nas redes sociais, a entrada do jogador dividiu opiniões entre os torcedores. Alguns festejaram a entrada do ídolo. Contudo, teve quem apontou para uma queda de rendimento da Seleção com o craque em campo. Veja a repercussão abaixo:

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foi só o neymar entrar que o time do Brasil ficou mais lerdo — lô, lolô e helô (@hel0r) June 24, 2026

Neymar é só toque de bola pro lado e mais nada — Ricardo ᶜᵉᶜ 🦊💙🇧🇷 24/45 (@Ricardo1995cec) June 24, 2026

Vocês repararam que foi o Neymar entrar que o Brasil parou de fazer gol? — FellipeC (@FellipeC) June 24, 2026

Neymar ça se voit il joue avec la peur de se blesser — Strauss 🐊 (@desty954) June 24, 2026

Tradução: "Neymar, dá pra ver, ele joga com o medo de se machucar".

Gênios nunca NUNCA deixa de ser gênios, eu sou só um garoto que amo futebol e eu cresci assistindo o Neymar jr em campo. Por sou fã dele. Foi só o 1º jogo, ele tá querendo nesses minutos em campo deu pra perceber. Mas Hoje o craque em campo sem dúvida alguma, foi o VINI JR .… — Luan LADO 🅱️ (@Enejota87) June 25, 2026

Grande jogo, neymar entrou bem.



vini CRAQUE ABSURDO PQP mas precisa parar de perder tantos gols.



Bruno guimarães foi o nome do meio campo. — PAREDES 彡 (@paredessx) June 25, 2026

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