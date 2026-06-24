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Entrada de Neymar em Escócia x Brasil divide opiniões: 'Dá pra ver'

Camisa 10 fez estreia na Copa do Mundo de 2026

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:14
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Neymar em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Neymar em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Durante o segundo tempo, o atacante Neymar teve a oportunidade de estrear no Mundial. A entrada do jogador dividiu opiniões nas redes sociais.

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  • O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.

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  • Sorridente, Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com os dois braços erguidos e os punhos cerrados.

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    O camisa 10 da Seleção Brasileira entrou aos 76 minutos de jogo. Em campo, Neymar foi participativo nas ações ofensivas da equipe de Carlo Ancelotti. Foi o responsável por realizar as cobranças de bolas paradas, que trouxeram risco a defesa escocesa.

    ➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Brasil x Escócia

    Nas redes sociais, a entrada do jogador dividiu opiniões entre os torcedores. Alguns festejaram a entrada do ídolo. Contudo, teve quem apontou para uma queda de rendimento da Seleção com o craque em campo. Veja a repercussão abaixo:

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    Tradução: "Neymar, dá pra ver, ele joga com o medo de se machucar".

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