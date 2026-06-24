Vitória do Brasil muda rotina do trabalhador na próxima segunda; entenda Próximo rival da seleção será definido nesta quinta-feira

A Copa do Mundo informa: após três partidas noturnas, pelo horário de Brasília, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti jogará de tarde na próxima segunda-feira, no início do mata-mata. Isso porque o Brasil derrotou a Escócia, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Miami, e volta a campo em cinco dias, às 14h, para enfrentar o segundo colocado do Grupo F, em Houston.

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Enquanto todos os jogos da fase de grupos foram disputados fora do horário comercial, parte dos confrontos do mata-mata está marcada para tardes de dias úteis, aumentando a possibilidade de negociações entre empresas e funcionários para conseguirem folga na Copa para acompanhar a Seleção.

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Rival será definido na quinta-feira

Por ora, é o Japão que está cruzando o caminho do Brasil nos 16 avos de final. A seleção japonesa está emsegundo lugar do Grupo F, com os mesmos quatro pontos da líder Holanda. A Suécia vem logo atrás, com três.

Nesta quinta, às 20h, japoneses e suecos medem forças, enquanto os holandeses encaram os já eliminados tunisianos.

Com a vaga do Brasil em 1º lugar:

É o cenário com maior número de partidas em horário comercial ao longo da competição.

Segunda fase: segunda-feira (29), às 14h

Oitavas de final: domingo (5), às 17h

Quartas de final: sábado (11), às 18h

Semifinal: quarta-feira (15), às 16h

Final: sábado (18), às 18h

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