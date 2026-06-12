Balanço do dia: abertura da Copa tem vitória do México e virada da Coreia do Sul Competição teve início com grande festa no Estádio Azteca, enquanto o camisa 10 do Brasil avançou em recuperação

O primeiro dia da Copa do Mundo foi marcado por cerimônia de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e pela vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na tarde desta quinta-feira (11), pelo Grupo A. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio também foi protagonista da partida, que terminou com três expulsões. No fim do dia, a Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1, de virada, em um jogo emocionante.

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Enquanto isso, o Brasil segue se preparando para a estreia na Copa do Mundo, com Neymar ainda em recuperação física.

Balanço do dia na Copa do Mundo

Abertura da competição

Antes de a bola rolar para México e África do Sul, na partida de abertura do torneio, a Fifa promoveu uma cerimônia marcada por apresentações musicais, referências à cultura mexicana e pela presença de artistas de projeção internacional.

O espetáculo reuniu nomes como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Tyla e Danny Ocean. Maná, banda de pop rock mexicana, mobilizou o público no estádio.

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Um dos momentos mais aguardados ficou por conta da apresentação de "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026, interpretada por Shakira e Burna Boy. Outro momento que surpreendeu o público foi a presença dos Labubus, personagens da série The Monsters.

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

México x África do Sul: o primeiro jogo da Copa do Mundo

O México venceu a África do Sul por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX), no jogo de abertura da Copa do Mundo. Os gols da equipe foram marcados por Quiñones e Raúl Jiménez, para delírio dos mexicanos.

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Na próxima rodada, o México, que lidera o Grupo A neste momento, enfrenta a Coreia do Sul no dia 18 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 22h (de Brasília). No mesmo dia, horas antes (às 13h), a África do Sul encara a República Tcheca em Atlanta, no estado da Geórgia, região sul dos Estados Unidos.

Wilton Pereira Sampaio: protagonista

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, do Brasil, teve atuação decisiva na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A primeira grande intervenção do brasileiro aconteceu quando o jogo ainda estava 1 a 0 para os mexicanos. Em uma falta na entrada da área, Wilton decidiu pela expulsão do volante Sphephelo Sithole, da África do Sul, por ser o último homem da defesa.

Na etapa final, com o placar em 2 a 0, o árbitro foi acionado pelo VAR, comandado por Nicolás Gallo, da Colômbia, para revisar um lance envolvendo Themba Zwane. Após a checagem, decidiu expulsar o meia sul-africano por acertar o rosto de Alvarado. Foi o segundo jogador da África do Sul expulso na partida.

Ainda houve tempo para mais um cartão vermelho. O zagueiro Montes, do México, recebeu a expulsão após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe sul-africana.

Neymar: evolução física

Neymar segue em recuperação física e participou de atividades na academia com o restante do elenco da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (11). De acordo com apuração do Lance!, o camisa 10 deve desfalcar a equipe na estreia da Copa do Mundo, diante do Marrocos.

Apesar disso, há expectativa de que o atacante esteja em condições para a partida contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, seis dias após a estreia da Seleção na competição. Neymar ainda não participou de atividades com bola desde a chegada da delegação aos Estados Unidos. No entanto, o atacante apareceu trocando passes com alguns dos convocados em imagens divulgadas pela CBF.

Coreia do Sul x Tchéquia

A Coreia do Sul venceu por 2 a 1 a Tchéquia na madrugada desta sexta-feira (12), no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX), e encerrou a primeira rodada do Grupo A. Os gols foram marcados por Ladislav Krejci, pelos tchecos, e Hwang In-beom e Hyeon-gyu Oh, para os coreanos.

Na próxima rodada, a Coreia do Sul enfrenta o México no dia 18 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 22h (de Brasília). No mesmo dia, horas antes (às 13h), a Tchéquia encara a África do Sul em Atlanta, no estado da Geórgia, região sul dos Estados Unidos.

A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

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