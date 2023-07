Saiba como funciona o algoritmo SUM:



A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)



Pbefore: Pontos antes do jogo

I: Importância do jogo

W: resultado do jogo

We: resultado esperado do jogo



A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:



I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa

I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa

I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações

I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações

I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo

I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final

I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações

I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final

I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final



A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:



Vitória = 1 ponto

Empate = 0,5 pontos

Derrota = Nenhum ponto



A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:



1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)



dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)