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Veja gols em Coreia do Sul x Tchéquia: Ladislav Krejčí, Hwang e Hyeon-Gyu marcam

Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 00:24
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Republica Tcheca abre o placar diante da Coreia do Sul na Copa do Mundo. (Foto: Ulises RUIZ / AFP))
Republica Tcheca abre o placar diante da Coreia do Sul na Copa do Mundo. (Foto: Ulises RUIZ / AFP))

A Coreia do Sul venceu por 2 a 1 a Tchéquia na madrugada desta sexta-feira (12), no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX), e encerrou a primeira rodada do Grupo A. Os gols foram marcados por Ladislav Krejci, pelos tchecos, e Hwang In-beom e Hyeon-gyu Oh, para os coreanos.

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    Quando o cronometro marcava os 13 minutos do segundo tempo, Coufal cobra lateral potente, com muita força, e encontra Krejcí entrando em velocidade na área. O zagueiro cabeceia com força, sem chances de defesa para Kim Seung-Gyu.

    Veja o gol:

    Aos 21 minutos, Coreia do Sul troca passes com calma, paciência, empurrando a República Tcheca para defesa aos poucos. Hwang In-Beom é acionado, invade a área, domina com o pé esquerdo e dá um corte seco no goleiro Kovár e no zagueiro Hranác, deixando ambos no chão. O sul-coreano dá um toquinho com o pé direito, de cobertura, e marca um golaço em Guadalajara para empatar a partida.

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    Veja o gol:

    Aos 34 minutos da segunda etapa a Coreia do Sul virou a partida quando o Paik Seung-Ho recebe no meio de campo e lança Hwang In-Beom de primeira. O camisa 6 dispara pela esquerda e cruza para Oh Hyeon-Gyu bater de primeira e estufar a rede da República Tcheca.

    Veja o gol da virada:

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    Coreia do Sul e Tchéquia estão se enfrentando nesta quinta-feira (11). (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    Tudo sobre Coreia do Sul x Tchéquia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Coreia do Sul 🆚 Tchéquia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo A

    📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 23h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México.
    👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+.
    🟨 Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
    🚩 Assistentes: Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)
    🖥️ VAR: Joe Dickerson.

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