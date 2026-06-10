Argentina luta contra 'maldição' do Ranking da Fifa em busca da Copa do Mundo
Albiceleste chega no torneio como a melhor seleção do momento
Na Copa do Mundo, a Argentina precisará lutar contra uma "maldição" do Ranking da Fifa em busca do tetracampeonato. Com as vitórias nos amistosos contra Honduras e Islândia somado aos tropeços da França e Espanha contra Costa do Marfim e Iraque, respectivamente, a Albiceleste assumiu o topo da classificação de seleções.
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Curiosamente, nenhuma equipe que chegava às vésperas de uma Copa do Mundo na liderança do Ranking da Fifa conquistou o título da maior competição de futebol. A entidade criou a classificação em dezembro de 1992 visando montar uma escala com as melhores seleções de olho no Mundial de 1994, nos Estados Unidos.
Antes dos amistosos, a Argentina ocupava apenas a 3ª colocação do Ranking da Fifa, embora seja a atual campeã da Copa do Mundo e da Copa América. No entanto, a Albiceleste ultrapassou França e Espanha após a vitória sobre Honduras e se manteve no topo da classificação com um novo triunfo sobre a Islândia no último teste antes do início do Mundial.
Em 1994, a Alemanha ocupava a 1ª colocação, mas o Brasil conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Na competição seguinte, os Canarinhos lideravam o Ranking da Fifa, mas a equipe de Zagallo foi derrotada na decisão para a França. Em 2002, os Bleus chegavam na Coreia/Japão no topo da classificação, mas foram eliminados na fase de grupos.
Em 2006 e 2010, o Brasil liderava o Ranking da Fifa, mas caiu nas quartas de finais para França e Holanda, respectivamente. Nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, Espanha e Alemanha lideravam a classificação após terem sido campeãs nos torneios anteriores, mas também fracassaram nas competições seguintes. E em 2022, os Canarinhos voltavam a ocupar a 1ª colocação, mas a Argentina conquistou o tetracampeonato.
|Líder do Ranking
|Ano
|Campeão da Copa
Alemanha
1994
Brasil
Brasil
1998
França
França
2002
Brasil
Brasil
2006
Itália
Brasil
2010
Espanha
Espanha
2014
Alemanha
Alemanha
2018
França
Brasil
2022
Argentina
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