Argentina luta contra 'maldição' do Ranking da Fifa em busca da Copa do Mundo Albiceleste chega no torneio como a melhor seleção do momento

Na Copa do Mundo, a Argentina precisará lutar contra uma "maldição" do Ranking da Fifa em busca do tetracampeonato. Com as vitórias nos amistosos contra Honduras e Islândia somado aos tropeços da França e Espanha contra Costa do Marfim e Iraque, respectivamente, a Albiceleste assumiu o topo da classificação de seleções.

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Curiosamente, nenhuma equipe que chegava às vésperas de uma Copa do Mundo na liderança do Ranking da Fifa conquistou o título da maior competição de futebol. A entidade criou a classificação em dezembro de 1992 visando montar uma escala com as melhores seleções de olho no Mundial de 1994, nos Estados Unidos.

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Antes dos amistosos, a Argentina ocupava apenas a 3ª colocação do Ranking da Fifa, embora seja a atual campeã da Copa do Mundo e da Copa América. No entanto, a Albiceleste ultrapassou França e Espanha após a vitória sobre Honduras e se manteve no topo da classificação com um novo triunfo sobre a Islândia no último teste antes do início do Mundial.

Em 1994, a Alemanha ocupava a 1ª colocação, mas o Brasil conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Na competição seguinte, os Canarinhos lideravam o Ranking da Fifa, mas a equipe de Zagallo foi derrotada na decisão para a França. Em 2002, os Bleus chegavam na Coreia/Japão no topo da classificação, mas foram eliminados na fase de grupos.

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Em 2006 e 2010, o Brasil liderava o Ranking da Fifa, mas caiu nas quartas de finais para França e Holanda, respectivamente. Nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, Espanha e Alemanha lideravam a classificação após terem sido campeãs nos torneios anteriores, mas também fracassaram nas competições seguintes. E em 2022, os Canarinhos voltavam a ocupar a 1ª colocação, mas a Argentina conquistou o tetracampeonato.

Líder do Ranking Ano Campeão da Copa Alemanha 1994 Brasil Brasil 1998 França França 2002 Brasil Brasil 2006 Itália Brasil 2010 Espanha Espanha 2014 Alemanha Alemanha 2018 França Brasil 2022 Argentina

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