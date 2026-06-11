Alisson detalha ambiente na Seleção e comenta trote em Ancelotti: 'Aliviaram' Goleiro será titular da Amarelinha na estreia da Copa do Mundo, contra Marrocos, no próximo sábado

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Goleiro titular da Seleção Brasileira, Alisson concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, dois dias antes da estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo. O atleta comentou sobre o clima que antecede a primeira partida na competição, que considera leve, apesar do foco do grupo no objetivo principal: o hexacampeonato.

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Alisson revelou que o ambiente durante os treinamentos e a concentração é repleto de "brincadeiras e palhaçadas", o que não interfere na dinâmica do grupo, que realiza a fase final de preparação em Nova Jersey (EUA).

— Costumo conversar muito com meus amigos. Eles perguntam como é o clima, se é tenso ou leve. Sempre foi muito agradável estar aqui. Brincadeiras, momentos bons e ruins, que é normal. Mas o ambiente é sempre muito leve. Todo mundo quase sempre de palhaçada. Mas os momentos que temos que focar e ser sérios, conseguimos fazer isso — afirmou.

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Aniversariante na última quarta-feira, Carlo Ancelotti recebeu um "trote moderado" dos convocados, além de um bolo preparado pelos responsáveis pela alimentação da Seleção durante o período do Mundial.

Alisson, no entanto, não conseguiu provar o presente devido a um atraso. Ainda assim, ressaltou a importância de momentos como esse para o ambiente da Seleção, principalmente antes de um torneio como a Copa do Mundo.

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— Aliviaram (brincou). Ninguém tocou nele. Teve um bolo, geralmente quando tem aniversário o pessoal da cozinha prepara um bolo legal. Não me deixaram comer o bolo, falaram que eu estava atrasado. Data especial, estar desfrutando essa data na Seleção, temos que tornar um momento especial — completou.

O Brasil ainda realizará uma nova atividade antes de encarar o Marrocos no próximo sábado, mas não fará o reconhecimento do gramado do MetLife Stadium, palco do confronto. A decisão segue uma orientação da Fifa para a fase de grupos do Mundial de 2026.

Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, durante entrevista coletiva (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

13/06: Brasil x Marrocos - 19h

19/06: Brasil x Haiti - 21h30

24/06: Escócia x Brasil - 19h

*Horários de Brasília.