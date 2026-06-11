Veja gol em México x África do Sul: Julián Quiñones abre o placar
Equipes disputam primeiro jogo da Copa do Mundo
PorLance!•Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 16:22
O México saiu na frente do placar no confronto contra a África do Sul, desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o atacante Julián Quiñones foi o responsável por marcar para o time mexicano.
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O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. Em uma pressão inicial, o camisa 16 conseguiu finalizar dentro da área por debaixo das pernas do goleiro Ronwen Williams. O feito explodiu os torcedores presentes no Estádio Azteca.
Quiñones abriendo el catálogo de goles de este mundial— nenn (fan) (@FCB_nenn) June 11, 2026
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