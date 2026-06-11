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Veja gol em México x África do Sul: Julián Quiñones abre o placar

Equipes disputam primeiro jogo da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 16:22
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México e África do Sul disputam primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
México e África do Sul disputam primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

O México saiu na frente do placar no confronto contra a África do Sul, desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o atacante Julián Quiñones foi o responsável por marcar para o time mexicano.

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    O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. Em uma pressão inicial, o camisa 16 conseguiu finalizar dentro da área por debaixo das pernas do goleiro Ronwen Williams. O feito explodiu os torcedores presentes no Estádio Azteca.

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