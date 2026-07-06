Técnico da Argentina opina sobre dificuldades das favoritas na Copa do Mundo Scaloni confirma mudança no time titular para enfrentar o Egito

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni opinou sobre as dificuldades que estão sendo encontradas por grandes seleções na Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador reafirmou o fato de não encontrar jogos fáceis no caminho até a final do torneio.

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- Esta Copa do Mundo está se mostrando difícil para todos. A França parecia um adversário terrível, e ainda é, mas teve dificuldades contra o Paraguai. Agora vimos a Espanha contra Portugal, que venceu de forma convincente, mas também sofreu até o último minuto. Nenhuma equipe conseguiu manter o mesmo nível de desempenho que tinha antes da Copa, porque os adversários estão jogando. É muito difícil; as condições são diferentes do que vimos em Copas do Mundo anteriores. Na minha opinião, a maioria dos jogadores que disputaram muitas partidas este ano está sentindo o desgaste, e é por isso que acho que o nível não é o que estamos acostumados.

Na sequência, Lionel Scaloni fez um paralelo com a dura vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, na segunda fase da Copa do Mundo. O treinador afirmou que é preciso encontrar soluções que vão além das questões táticas.

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- Esta equipe tem sido uma das favoritas em todos os torneios há anos e sempre jogou bem. Quando o adversário pressiona ou as coisas não saem como planejado, não existe apenas uma maneira de vencer. Se as coisas não estão indo bem quando você está jogando bem, se não está conseguindo trocar passes, existem outras maneiras: com garra, com intensidade, com o coração e o espírito que todos nós carregamos dentro de nós . Quando você não consegue jogar bem, precisa disso. Eu estava convencido de que, se a equipe não demonstrasse esse temperamento, seríamos eliminados . A Argentina sempre foi protagonista da partida, e erros específicos como o gol não nos desanimaram; continuamos atacando. Isso foi um bom sinal. Às vezes, a tática ou a estratégia ficam em segundo plano. Quando você não consegue fazer isso, precisa quebrar o sistema de outra maneira.

Nesta terça-feira (7), Argentina e Egito se enfrentam, às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final em busca de uma vaga nas quartas de final. O classificado do confronto irá enfrentar o vencedor do jogo entre Colômbia e Suíça na próxima fase.

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Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

Entrada de Paredes na Argentina

- Sempre que Leandro estava 100% recuperado após o Catar, ele quase sempre jogava. Ele voltou lesionado depois da partida da Copa Libertadores contra o Boca e fez um esforço enorme para estar disponível. Acreditamos que o substituto ideal era o Alexis porque o Enzo joga mais avançado no seu clube, entrando na área. Por isso, optamos pelo Alexis para jogar quando o Leandro não estava disponível.

Correções na equipe

- A ideia é, além de dominar o jogo, evitar aquelas transições que eles (Cabo Verde) tiveram e que nos prejudicaram. Temos que tentar defender com a bola, ser mais precisos nesse aspecto e não fazer jogadas tão rápidas . Em partidas recentes, vimos que estávamos recuperando a posse de bola e atacando muito rapidamente, sem conseguir trocar cinco ou seis passes.

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Projeção contra o Egito

- Conversamos sobre o Egito, sobre as coisas que queremos fazer… Houve conversas, debatemos sobre o adversário… Esta partida será diferente da de Cabo Verde, há outros jogadores e eles jogam de uma maneira diferente. Sabemos o que podemos enfrentar, mas sem perder a nossa essência. Não acho que o Egito jogue tão recuado; eles são uma equipe ofensiva e bem diferente de Cabo Verde. Estamos preparados para o que vier. Muitas vezes, as equipes mudam suas táticas contra nós. Por isso, precisamos estar preparados para neutralizar essas estratégias. O Egito é uma equipe preparada para atacar e não se sente confortável quando se defende recuado.

Condição de Messi

- Leo está bem, mesmo tendo jogado 120 minutos e tendo 39 anos.

Eliminação do Brasil

- Vi um pouco do Brasil porque estávamos treinando, vi alguns lances rápidos. É um pouco como eu disse antes: é a dificuldade. A Noruega é uma equipe muito boa… Se o Endrick tivesse marcado aquele gol, estaríamos falando de algo completamente diferente. Estariam fora, assim como poderia ter acontecido conosco outro dia, ou poderia acontecer com qualquer um.

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