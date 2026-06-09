Qual astro da Copa você gostaria de ter na Seleção Brasileira? Vote! Escolha o jogador que mais ajudaria o time de Ancelotti

A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e com ela, craques de todos os cantos do mundo que estão em busca do troféu mais cobiçado do futebol mundial. A Seleção Brasileira, maior campeã do torneio, já teve nomes extremamente marcantes, como Garrincha, Neymar, Raí, Rivellino, Gerson, Tostão, Pelé e outros. Mas, hoje, você conta para o Lance! qual craque estrangeiro gostaria de ter no plantel da Amarelinha.

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Campeão da Copa do Mundo de 2022, octacampeão da Bola de Ouro, vencedor de duas tríplices-coroas com o Barcelona e, para muitos, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Lionel Messi, que nasceu aqui do lado, na Argentina.

Também campeão do mundo, europeu e algoz do Brasil em 2014, você gostaria de ter o alemão Manuel Neuer na baliza brasileira?

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Já que estamos falando de campeões do mundo, será que os franceses Mbappé e Dembelé cabem no esquema de Carlo Ancelotti? Além deles, você também pode votar em Olise, craque do Bayern de Munique, que jogará sua primeira Copa do Mundo com o time de Deschamps.

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No ataque, também temos três opções que dificultam a escolha de qualquer apaixonado por futebol. A máquina norueguesa, Erling Haaland, o furacão inglês Harry Kane, ou a jovem promessa (que já é realidade) da Espanha, Lamine Yamal?

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No meio-campo, você também tem uma escolha difícil à sua frente. Carrasco do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Kevin de Bruyne.

Para finalizar, você gostaria que Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, deixasse Portugal para atuar pelo Brasil em busca do hexa?

Uniforme 2 da Seleção para a Copa do Mundo (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)

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Todos estes craques irão disputar a Copa do Mundo no México, Canadá e Estados Unidos. Este será o maior mundial que já tivemos, com 48 seleções, mais de mil atletas, tecnologia de ponta dentro e fora do campo e muito mais. Você pode conferir mais detalhes sobre o torneio e a Seleção Brasileira no Lance!.