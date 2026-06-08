Rizek desabafa sobre problemas da Seleção Brasileira: 'Nenhuma outra'

A Seleção Brasileira perdeu mais um jogador lesionado no último sábado (6), em amistoso contra o Egito, durante a preparação para a Copa do Mundo. O lateral-direito Wesley, da Roma, foi cortado depois de sentir uma lesão e deu lugar a Éderson, da Atalanta. Após a partida, André Rizek falou sobre a extensa lista de baixas do Brasil.

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— A gente chega para a Copa do Mundo como a mais avariada das grandes seleções. Nenhuma outra teve tantos problemas de lesões. Wesley, Vanderson, Militão, Rodrygo, Estêvão… Não tem comparação. Sem contar o Neymar machucado — analisou André Rizek, no Sportv.

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Em Cleveland, a Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães, no primeiro tempo, e Endrick, na etapa final. O duelo foi o último antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Wesley em ação pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pela Seleção Brasileira; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

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Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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