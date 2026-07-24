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Olise, da França, é visto em pelada nos EUA e web reage: 'Incrível'

Jogador do Bayern foi flagrado em Nova York

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 08:42
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Olise, da França, é visto jogando pelada em Nova York nos Estados Unidos
Michel Olise bateu recorde de assistências na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Michael Olise, jogador da seleção francesa e do Bayern de Munique, foi visto participando de uma pelada em Nova York, e o vídeo repercutiu nas redes sociais. O atacante, que está de férias nos Estados Unidos após a Copa do Mundo, aproveitou para bater uma bola com os moradores da cidade, e o que também chamou a atenção foi a calça que o francês escolheu para o momento.

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A última partida do jogador no torneio foi no dia 18, na disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra; porém, a eliminação veio quatro dias antes, após a derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal. Apesar de não ter balançado as redes, o atleta do Bayern de Munique quebrou o recorde de passes para gol em uma única edição de Copa do Mundo, com sete. A marca pertencia a Pelé, que havia anotado seis assistências no Mundial de 1970.

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Veja o vídeo de Olise jogando uma pelada em Nova York e alguns comentários de internautas:

Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026
Nos Estados Unidos, Olise participou da sua primeira Copa do Mundo pela França (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Mulher revela que Michael Olise tem filha reconhecida após teste de DNA

Em entrevista ao jornal alemão Bild, uma mulher chamada Fatima Zaubrecher, de 34 anos, afirma ter uma filha, Aaliyah Noor, de 20 meses, com o atacante francês Michael Olise. Segundo ela, o jogador de 24 anos do Bayern de Munique reconheceu a paternidade após um teste de DNA, porém, toda a comunicação acontece exclusivamente através de advogados. 

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Segundo Fatima, os dois iniciaram um relacionamento em 2022, após se conhecerem pelas redes sociais. A relação, mantida à distância, durou aproximadamente dois anos. Ela afirmou que o término ocorreu pouco antes de descobrir a gravidez. A alemã também declarou que Olise nunca chegou a conhecer a filha pessoalmente e fez críticas ao comportamento do jogador diante da situação.

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— Fico devastada em ver o quão sem sentimentos alguém pode ser com o próprio filho. Ele nem sequer fala comigo e simplesmente envia seus advogados

De acordo com Fátima, Olise nunca conheceu a filha pessoalmente. Ela afirma que, após o nascimento da bebê, enviou fotos ao jogador, mas não recebeu resposta. Segundo a alemã, apenas os advogados do atleta entraram em contato para oferecer o pagamento de pensão alimentícia, proposta que ela considerou insuficiente para a criação de Aaliyah. Vale dizer que Michael Olise recebe cerca de 14 milhões de euros por temporada no Bayern. Desde então, os dois travam uma disputa judicial envolvendo questões financeiras. Olise ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso e as declarações de Fatima Zaubrecher.

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