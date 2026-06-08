Tetra em 94, Müller critica a Seleção Brasileira antes da Copa: 'Não tem'

A Seleção Brasileira fez seu último teste antes da Copa do Mundo contra o Egito, no último sábado (6), e venceu por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick. Apesar da vitória, o ex-atacante Müller criticou o desempenho do time de Carlo Ancelotti.

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- A Seleção Brasileira não tem um time, uma cara, uma identidade, e por isso vai passar dificuldade na Copa do Mundo. O Brasil está no mesmo nível, e olhe lá, de Portugal, Alemanha e Inglaterra. Os problemas do Brasil são vários — opinou Müller no programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta.

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No próximo sábado (13), o Brasil estreia na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá contra o Marrocos. A seleção africana foi semifinalista do último mundial e promete fazer jogo duro logo no primeiro desafio da Seleção Brasileira.

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Seleção Brasileira venceu o Egito (Foto: Kirk Irwin/AFP)

Seleção Brasileira venceu o Egito

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto.

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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pela Seleção Brasileira; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

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Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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