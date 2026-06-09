Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira Cartomante crava final e desempenho de grandes seleções no torneio

Já em clima de Copa do Mundo, o canal Mística do Futebol, publicou um vídeo no YouTube tirando cartas para realizar a previsão das seleções que chegam mais forte nesta edição do torneio. As equipes analisadas foram Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Argentina, Portugal e Brasil.

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A Copa do Mundo terá início na quinta-feira (11), com a partida entre México e África do Sul, às 16h (de Brasília). A Seleção Brasileira está com estreia marcada para sábado (13), às 19h (de Brasília), contra a equipe de Marrocos.

Tarólogo revela caminho da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo (Foto: Kirk Irwin/AFP)

Previsão para Copa do Mundo de 2026

De acordo com o tarólogo, uma grande seleção terá grande dificuldades para se classificar às 16-avos de final, onde não conseguirá impor seu jogo durante a fase de grupos desta Copa do Mundo:

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- Inglaterra pode se considerar que passará pela fase de grupos, mas com muita dificuldade de ficar em primeiro, talvez chegará em segundo com muitas instabilidades. Fará uma boa Copa depois da fase de grupos, mas não vejo que chegará nas finais - afirmou o vidente.

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Posteriormente, o cartomante mencionou outras grandes equipes que estarão presente nesta fase eliminatória da competição:

- Argentina precisará do Messi, terá bons resultados na fase de grupos. Portugal chegará com muita intensidade, brilho e com um time muito ímpeto, um elenco de muita criação e com destaque em ações ofensivas. Brasil conseguirá uma boa estreia, tendo dificuldades contra o Marrocos, mas com bom resultado. Precisará de um equilíbrio entre a parte emocional e racional. Equipe partindo muito para cima, buscando gols e criando muitas oportunidades, com o foco de sufocar o adversário, principalmente com jogadores estreantes de Copa do Mundo. Alemanha começa bem, com uma boa fase de grupos, um time bem ofensivo, sufocando os adversários. Espanha chega forte, passará em primeiro lugar na fase de grupos, com um bom futebol. França chega com muito esforço, dedicação e controle das partidas, com imposição e domínio, ampla criação de jogadas e desempenho individual com destaques - apontou o tarólogo.

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Quem chegará na final do torneio?

De acordo com a leitura das cartas, a final será Brasil x Portugal, com amplo equilíbrio entre os times, mas com uma leve vantagem para um lado:

- A final entre Brasil x Portugal terá um confronto equilibrado, seleção Portuguesa terá uma leve vantagem diante desta provável final. De acordo com as cartas, Portugal tem uma leve vantagem para levantar a taça da Copa do Mundo, mas tudo está em aberto - concluiu o cartomante.

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