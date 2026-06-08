O bicampeonato da Champions League conquistado pelo Paris Saint-Germain segue movimentando o mercado de negócios do esporte. Com os holofotes voltados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, as camisas utilizadas na decisão diante do Arsenal foram disponibilizadas para leilão, e o zagueiro Marquinhos é um dos grandes destaques da ação.

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A camisa utilizada e autografada pelo defensor da Seleção Brasileira no confronto decisivo virou alvo de disputa acirrada na MWS, plataforma especializada em camisas de jogo. O item de colecionador conta com a identificação exclusiva da decisão e a assinatura do capitão parisiense, figurando entre os lotes mais disputados do evento.

Marquinhos com a taça da Champions League conquistada neste sábado (30)- (Crédito: INA FASSBENDER / AFP)

Mercado de colecionáveis e tecnologia

Ao todo, a plataforma disponibilizou seis uniformes utilizados na partida pelo clube francês, além de peças preparadas para o jogo e camisas do Arsenal, incluindo uma autografada por todo o elenco inglês.

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O comércio de camisas originais e artigos de colecionadores ganha força com o uso de tecnologia para passar mais segurança ao público: todas as peças do leilão passam pelo sistema de autenticação Fabrick, que garante a procedência do item e entrega um certificado digital vitalício de autenticidade para o comprador.

Os lances para o leilão dos mantos da final da Champions League ficam abertos até o dia 10 de junho. No topo da lista de valor de mercado atual, o atacante Khvicha Kvaratskhelia lidera o ranking de lances, seguido pelo francês Ousmane Dembélé e pelo zagueiro brasileiro.

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Confira os valores atuais das camisas:

Khvicha Kvaratskhelia - R$ 86.835

Ousmane Dembélé - R$ 84.364

Désiré Doué - R$ 78.781

Marquinhos - R$ 72.396

Achraf Hakimi - R$ 72.094

Willian Pacho - R$ 66.500

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