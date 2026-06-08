Camisa de zagueiro da Seleção Brasileira utilizada na final da Champions vira alvo de disputa em leilão
Item utilizado pelo capitão do clube francês no bicampeonato europeu vira destaque em leilão durante o período do Mundial
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O bicampeonato da Champions League conquistado pelo Paris Saint-Germain segue movimentando o mercado de negócios do esporte. Com os holofotes voltados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, as camisas utilizadas na decisão diante do Arsenal foram disponibilizadas para leilão, e o zagueiro Marquinhos é um dos grandes destaques da ação.
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A camisa utilizada e autografada pelo defensor da Seleção Brasileira no confronto decisivo virou alvo de disputa acirrada na MWS, plataforma especializada em camisas de jogo. O item de colecionador conta com a identificação exclusiva da decisão e a assinatura do capitão parisiense, figurando entre os lotes mais disputados do evento.
Mercado de colecionáveis e tecnologia
Ao todo, a plataforma disponibilizou seis uniformes utilizados na partida pelo clube francês, além de peças preparadas para o jogo e camisas do Arsenal, incluindo uma autografada por todo o elenco inglês.
O comércio de camisas originais e artigos de colecionadores ganha força com o uso de tecnologia para passar mais segurança ao público: todas as peças do leilão passam pelo sistema de autenticação Fabrick, que garante a procedência do item e entrega um certificado digital vitalício de autenticidade para o comprador.
Os lances para o leilão dos mantos da final da Champions League ficam abertos até o dia 10 de junho. No topo da lista de valor de mercado atual, o atacante Khvicha Kvaratskhelia lidera o ranking de lances, seguido pelo francês Ousmane Dembélé e pelo zagueiro brasileiro.
Confira os valores atuais das camisas:
- Khvicha Kvaratskhelia - R$ 86.835
- Ousmane Dembélé - R$ 84.364
- Désiré Doué - R$ 78.781
- Marquinhos - R$ 72.396
- Achraf Hakimi - R$ 72.094
- Willian Pacho - R$ 66.500
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