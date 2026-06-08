Cena de Endrick em amistoso do Brasil chama atenção: 'Não é possível'

No último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Egito por 2 a 1, na noite deste sábado (6), em Cleveland. Nas redes sociais, uma cena do atacante Endrick chamou muita atenção de torcedores.

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Endrick entrou no segundo tempo, recebeu passe de Raphinha e finalizou com categoria para desempatar o jogo entre Brasil e Egito. Na comemoração, quando o jovem pulou para celebrar, sua camisa, que tem a numeração 19, estampou o número 10.

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Nas redes sociais, torcedores repararam na cena inusitada e repercutiram o momento de Endrick, que para muitos é a maior joia para o futuro da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Veja cena inusitada e reação da web

A camisa dele virando um 10 na hora da comemoração.



BRUTAL! https://t.co/1TFsHMlMXb — DEL'AMORESEP ⓟ (@DELAMORESEP) June 7, 2026

A camisa do Endrick formando um 10 no número? Loucura pic.twitter.com/5JH0V5ieO5 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 8, 2026

E na comemoração do Endrick ontem que ele virou CAMISA 10 em alguns frames pic.twitter.com/pViG57lkTQ — Renato Vicente (@orenatovicente) June 7, 2026

eu diria que ele é a prova de que anjos são reais, não é possível que ele seja um ser humano — Alana (@iknowwhaty0uare) June 7, 2026

Gol pelo Brasil ilustra carreira predestinada de Endrick

O atacante Endrick mostra a cada jogo que tem estrela e que brigará dia a dia por uma vaga entre os titulares da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Na noite deste sábado (6), mais uma vez, o jovem de 19 anos brilhou e saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Brasil sobre o Egito, por 2 a 1, em último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.

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Essa, no entanto, não é a primeira vez que o atacante entra no decorrer da partida e ajuda na vitória da Seleção Brasileira ou de uma equipe na qual defende em sua carreira. Até aqui, Endrick saiu do banco de reservas em 75 oportunidades, marcando 14 gols em 12 partidas diferentes.

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Pelo Brasil, o jogador tem quatro gols. E em todos eles o atacante foi às redes sem iniciar a partida como titular. São 17 partidas pela Seleção e, em 15, o jogador começou no banco de reservas.

Questionado sobre como se sente sabendo que os brasileiros torcem para que o jogador atue mais vezes pelo Brasil, Endrick disse que se sente abençoado e agradeceu o apoio que vem recebendo ao longo do tempo que defende o Brasil.