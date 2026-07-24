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Após acordo com o Flamengo, Thiago Almada cumpre promessa na Argentina

Meia argentino visitou santuários em San Juan e cumpriu promessa após a Copa do Mundo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 12:16
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Thiago Almada, meia que tem acordo para jogar no Flamengo, retornou à Argentina após a disputa da Copa do Mundo para cumprir uma promessa. O jogador, vice-campeão mundial com a seleção argentina, viajou para a província de San Juan acompanhado de familiares e visitou alguns dos principais santuários religiosos da região.

Almada chegou ao local, em Las Chacritas, em um voo particular e aproveitou a passagem pela Argentina para cumprir promessas, principalmente relacionadas ao seu desempenho no Mundial. Ainda no aeroporto, o jogador parou para tirar fotos com funcionários e fãs. Posteriormente, um dos destinos visitados foi o santuário de Difunta Correa, um dos pontos de peregrinação mais conhecidos da região.

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Almada durante visita na Argentina
Almada durante visita na Argentina (Foto: Reprodução)

A viagem também rendeu um momento especial. Em Bermejo, diante da imponente figura do Santo das Causas Justas e Urgentes, Almada posou para uma foto segurando a camisa 16 que utilizou durante a campanha da Argentina na Copa. No local, o meia também parou para tirar fotos e dar autógrafos.

Almada durante visita na Argentina
Almada durante visita na Argentina (Foto: Reprodução)

O momento aconteceu poucos dias após o fim da competição, na qual o meia teve participação importante na campanha da seleção. Ao todo, Almada disputou cinco partidas e acumulou 243 minutos em campo durante o Mundial.

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O jogador foi titular nos confrontos da fase de grupos contra Argélia e Áustria, além de começar jogando na segunda fase diante de Cabo Verde. Nas quartas de final, contra a Suíça, Almada saiu do banco de reservas e entrou durante a prorrogação, ajudando a equipe argentina na classificação para as semifinais.

Embora não tenha marcado gols, o meia contribuiu para a construção das jogadas da Argentina e terminou a Copa do Mundo com 91,5% de precisão nos passes, acertando 151 das 165 tentativas.

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Negociação entre Flamengo e Almada

Nas últimas horas, o Flamengo avançou nas negociações por Thiago Almada após o meia argentino aprovar o projeto esportivo apresentado pelo clube. Com o sinal positivo do jogador, a diretoria rubro-negra concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. O empresário de Almada também é aguardado no Rio de Janeiro para uma reunião com José Boto, que deve alinhar os próximos passos da negociação.

O Rubro-Negro trata a contratação como prioridade nesta janela de transferências. Após inicialmente priorizar a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano diante da falta de propostas consideradas ideais. Nesse cenário, o Flamengo ganhou força na disputa com o River Plate e trabalha para concluir a negociação o mais rápido possível.

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