Família brasileira hostilizada por argentinos na Copa relata momentos de tensão Mulher foi xingada e teve celular tomado em gol anulado da Espanha

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina foi planejada como uma lembrança em família para Yuri, Fabiula e Davi, de 11 anos. Os três brasileiros viajaram aos Estados Unidos para acompanhar jogos do Mundial e estiveram no estádio para assistir à decisão. O que deveria ser apenas uma experiência histórica, porém, terminou com xingamentos e violência na arquibancada.

Yuri e Davi já haviam acompanhado partidas do Brasil durante a Copa. Na final, Fabiula se juntou aos dois para viver, também no estádio, a decisão entre espanhóis e argentinos. A família torcia pela Espanha, mas ficou em um setor ocupado majoritariamente por torcedores da Argentina.

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Em entrevista ao Lance!, os brasileiros relataram que o clima no entorno e dentro do estádio era intenso, mas, no início, sem grandes problemas. A maioria dos argentinos que estava por perto tratou a família bem, apesar da rivalidade natural. A situação começou a mudar durante o jogo, principalmente com a atuação abaixo do esperado da Argentina e a tensão crescente nas arquibancadas.

- Durante a partida, dois argentinos começaram a nos provocar. Eles discutiam e falavam que tínhamos que torcer para o nosso país. Quando acontecia um chute ao gol e a gente reagia, eles viravam para trás reclamando. Ficaram discutindo com um ar de superioridade — relatou Yuri.

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- Desde o começo vimos que eles estavam buscando provocação e consumindo bebida alcoólica. Mas nada justifica o que fizeram — completou Fabiula.

Gol da Espanha transformou o ambiente

De acordo com o relato da família, os torcedores argentinos passaram a incomodar de forma mais insistente. Um deles, visivelmente irritado com o andamento da partida, começou a provocar os brasileiros por estarem torcendo pela Espanha. A situação, que já era desconfortável, ficou mais tensa na prorrogação.

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Depois de a Espanha abrir o placar com Ferran Torres, os espanhóis chegaram a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. No momento da jogada, Fabiula pegou o celular para filmar a comemoração e registrar a reação no estádio.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

Foi quando o torcedor argentino que estava à sua frente reagiu de forma agressiva. Além dos xingamentos, o homem tomou o telefone da mão da brasileira. Yuri tomou o celular de volta e discutiu com o agressor. O momento foi gravado e mostra a confusão na arquibancada. Confira abaixo:

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- Na minha opinião, se a pessoa não quer ser filmada ou fotografada, não deve ir a um estádio. Logo na entrada do estádio há avisos informando que a imagem do torcedor pode ser captada. Coincidentemente, ele estava no meu campo de visão em direção ao gol, então achou que eu o estava filmando, quando, na verdade, eu filmava a partida. Eu odeio confusão e tenho muito medo de brigas. Fiquei assustada e com ansiedade, minha perna começou a tremer — contou Fabiula.

- Quando o homem tomou o meu celular, fiquei com medo de ele quebrar ou arremessar o aparelho, pois sabia que ele já tinha jogado o boné de outro rapaz no campo. As pessoas ao nosso redor ficaram indignadas com a atitude daqueles dois torcedores. Havia brasileiros, indianos e belgas, e todos ficaram inconformados com a postura deles. Diante disso, você se sente mal, com medo, humilhado e revoltado — completou a empresária.

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A presença de Davi, de apenas 11 anos, aumentou a preocupação da família. Filho de Yuri e enteado de Fabiula, o menino acompanhava a final ao lado dos dois e presenciou a confusão de perto. Segundo os brasileiros, ele ficou assustado com a reação dos torcedores e com o clima que se formou ao redor.

- Quando olhei e vi o Davi apavorado, percebi que precisávamos transparecer calma para não deixá-lo ainda mais assustado. Falei para ele manter a calma porque eles estavam exaltados e alcoolizados. Tentei tranquilizar meu enteado porque ele estava chorando — contou Fabiula.

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- Na hora em que intervi, fiquei extremamente irritado e a vontade era de ir para cima, mas tomei a decisão correta em fração de segundos de não recorrer à agressão. Pensando depois, se a gente parasse em uma delegacia, estragaria completamente a experiência do meu filho. Uns brasileiros que estavam atrás pegaram meu filho e o colocaram na fileira superior para protegê-lo. Vi que ele estava muito assustado, então percebi que precisava me conter para não piorar a situação — relatou Yuri, pai de Davi.

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Incidente na Copa não vai afastar a família dos estádios

Apesar do episódio, Yuri afirmou que a situação não vai afastar a família dos estádios. O empresário é torcedor do São Paulo e tem o hábito de frequentar o Morumbi com o filho. Apesar do incidente na Copa do Mundo, a ideia é continuar vivendo as experiências positivas que o futebol proporciona.

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- Já levei meu filho para ver final de Copa do Brasil, final de Champions League e diversos jogos. Nós gostamos muito. Eu já fui a muitos jogos e vivi bastante o ambiente do futebol, então já presenciei diversos episódios de confusão em arquibancadas. É claro que essa situação foi diferente porque envolveu minha família e ofensas diretas, mas não tira minha vontade de frequentar os jogos — concluiu Yuri.