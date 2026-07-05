Donald Trump agradece anulação do cartão vermelho de Balogun
Balogun estará disponível para o confronto com a Bélgica
Em uma reviravolta de bastidores que mistura futebol e diplomacia, o atacante Folarin Balogun está confirmado para o duelo decisivo dos Estados Unidos contra a Bélgica nesta segunda-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Fifa suspendeu o cartão vermelho recebido pelo artilheiro na partida diante da Bósnia, decisão que gerou forte reação política.
— Obrigado à Fifa por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça! — escreveu Donald Trump em sua plataforma Truth Social, minutos após o anúncio oficial da entidade.
Bastidores e a suposta pressão de Washington
A absolvição do atleta carrega contornos polêmicos. Segundo o jornalista Ben Jacobs, a Casa Branca teria feito um telefonema direto ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, com o objetivo de pedir a revisão da penalidade. Apesar do forte rumor, fontes internas da federação internacional asseguram que a insistência do governo norte-americano não exerceu influência no veredito final.
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Entenda o caso
Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta.
Argumentação jurídica da Fifa
A Comissão Disciplinar da Fifa decidiu suspender os efeitos da punição aplicada a Balogun com base no artigo 27 do Código Disciplinar da entidade. O dispositivo estabelece que "o órgão judicial pode decidir suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar".
Inicialmente, o atacante havia sido punido com um jogo de suspensão por infringir os artigos 14 e 66 do Código Disciplinar, após a expulsão direta na partida disputada em 1º de julho, no San Francisco Bay Area Stadium.
Com a nova decisão, a suspensão fica condicionada a um período probatório de um ano. Na prática, Balogun está liberado para atuar imediatamente contra a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
No entanto, caso o atacante cometa, nos próximos 12 meses, outra infração de natureza e gravidade semelhantes, a suspensão de um jogo será automaticamente restabelecida, além de eventual nova punição prevista pela Fifa.
Com seu principal goleador à disposição, os Estados Unidos entram em campo em busca de uma classificação histórica às quartas de final. Quem perder dá adeus ao Mundial.
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