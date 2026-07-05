logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Donald Trump agradece anulação do cartão vermelho de Balogun

Balogun estará disponível para o confronto com a Bélgica

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 15:39
Favorite o Lance! no Google
Donald Trump desembarca do Air Force One em Maryland após passar o fim de semana na Flórida. (Foto: Roberto Schmidt/Getty Images/AFP)
Donald Trump desembarca do Air Force One em Maryland após passar o fim de semana na Flórida. (Foto: Roberto Schmidt/Getty Images/AFP)

Em uma reviravolta de bastidores que mistura futebol e diplomacia, o atacante Folarin Balogun está confirmado para o duelo decisivo dos Estados Unidos contra a Bélgica nesta segunda-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Fifa suspendeu o cartão vermelho recebido pelo artilheiro na partida diante da Bósnia, decisão que gerou forte reação política.

  • Alejandro Domínguez e Santiago Peña cantam hino do Paraguai ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa

    Presidente da Conmebol critica a França na Copa do Mundo: ‘Não vi’

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão

    Se perder para a Noruega, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Aurora boreal na cidade de Tromsø, na Noruega (Foto: Juan Maria Coy Vergara/Getty Images)

    Conheça a Noruega, próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 5 horas

    • — Obrigado à Fifa por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça! — escreveu Donald Trump em sua plataforma Truth Social, minutos após o anúncio oficial da entidade.

    continua após a publicidade
    Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente
    Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente (Foto: Divulgação)

    Bastidores e a suposta pressão de Washington


    A absolvição do atleta carrega contornos polêmicos. Segundo o jornalista Ben Jacobs, a Casa Branca teria feito um telefonema direto ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, com o objetivo de pedir a revisão da penalidade. Apesar do forte rumor, fontes internas da federação internacional asseguram que a insistência do governo norte-americano não exerceu influência no veredito final.

  • Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium

    Bélgica solta nota oficial e detona Fifa por liberar craque dos EUA após expulsão

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Previsão indica tempestades no horário de Inglaterra x México pela Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Casa Branca liga para a Fifa por revisão do cartão vermelho de Balogun, diz jornalista

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos

    • Entenda o caso


    Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta.

    continua após a publicidade

    Argumentação jurídica da Fifa


    A Comissão Disciplinar da Fifa decidiu suspender os efeitos da punição aplicada a Balogun com base no artigo 27 do Código Disciplinar da entidade. O dispositivo estabelece que "o órgão judicial pode decidir suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar".

    Inicialmente, o atacante havia sido punido com um jogo de suspensão por infringir os artigos 14 e 66 do Código Disciplinar, após a expulsão direta na partida disputada em 1º de julho, no San Francisco Bay Area Stadium.

    continua após a publicidade

    Com a nova decisão, a suspensão fica condicionada a um período probatório de um ano. Na prática, Balogun está liberado para atuar imediatamente contra a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

    No entanto, caso o atacante cometa, nos próximos 12 meses, outra infração de natureza e gravidade semelhantes, a suspensão de um jogo será automaticamente restabelecida, além de eventual nova punição prevista pela Fifa.

    continua após a publicidade

    Com seu principal goleador à disposição, os Estados Unidos entram em campo em busca de uma classificação histórica às quartas de final. Quem perder dá adeus ao Mundial.

    🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcedores fazem a festa na Arena Copacabana

    Copa do Mundo 2026

    Torcida toma Copacabana e Alzirão antes do duelo entre Brasil x Noruega

    Há 35 minutos
    Cristiano Ronaldo durante coletiva

    Fora de Campo

    Atitude de Cristiano Ronaldo com Marcelo Bechler viraliza: 'Vergonha'

    Há 40 minutos
    Haaland chega ao MetFlife Stadium para Brasil x Noruega

    Copa do Mundo 2026

    Haaland e Odegaard vão jogar contra o Brasil? Noruega divulga escalação

    Há 45 minutos
    Estêvão ao lado das repórteres da TV Globo no GP da Inglaterra de Fórmula 1

    Fórmula 1

    Fora da Copa, Estêvão vai ao GP da Inglaterra e palpita em Brasil x Noruega

    Há 47 minutos
    Torcida brasileira celebrando a classificação diante do Japão na Copa do Mundo.

    Seleção Brasileira

    Otimismo toma conta: enquete do L! mostra confiança da torcida no hexa do Brasil

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo em coletiva de imprensa

    Copa do Mundo 2026

    Cristiano Ronaldo provoca jornalista brasileiro em coletiva

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo manda recado sobre aposentadoria na seleção portuguesa

    Time da Espanha em foto antes de jogo na Copa do Mundo

    Elenco da Espanha pode bater meta e alcançar acordo financeiro contra Portugal na Copa

    Martinelli comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo

    Carlo Ancelotti explica escolha por Martinelli em Brasil x Noruega: 'Merece'

    Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo

    Qual geração domina? Enquete do L! mostra quantas Copas do Brasil os leitores já viram

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Substituto de Paquetá em escalação do Brasil vira assunto: 'É simples'

    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Brasil x Noruega: por que Lucas Paquetá não está jogando? Entenda a gravidade da lesão

    Camisa de Vini Jr na arquibancada do MetLife Stadium

    Fim do mistério: veja a escalação do Brasil para o duelo com a Noruega

    Javier Aguirre grita à beira do campo no jogo entre México e Equador pela Copa do Mundo

    Técnico do México quer 'sorte' contra Inglaterra na Copa