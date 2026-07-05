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Atacante Balogun tem suspensão anulada e reforça EUA contra Bélgica na Copa

Segundo jornal americano, o camisa 20, expulso contra a Bósnia, vai estar à disposição

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 14:08
Atualizado há 2 minutos
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O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

O atacante Folarin Balogun vai estar à disposição de Mauricio Pochettino para o jogo entre Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o jornal norte-americano The Athletic, a suspensão de Balogun após expulsão contra Bósnia e Herzegovina foi suspensa.

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    Balogun celebra gol marcado pelos Estados Unidos contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo
    Balogun celebra gol marcado pelos Estados Unidos contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/AFP)

    Entenda o caso

    Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta. 

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    • Segundo fontes ligadas ao caso, Folarin Balogun estará à disposição dos Estados Unidos para o confronto contra a Bélgica. Isso porque o cartão vermelho aplicado a Balogun foi revogado, o que anula a suspensão sobre o jogador, permitindo que o atacante atue normalmente na partida a partir de decisão respaldada pelo artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa. A cláusula permite ao órgão disciplinar suspender a execução total ou parcial de uma punição. Em comunicado, a entidade informou que a suspensão automática de Balogun ficará suspensa por um período probatório de um ano.

    O regulamento também determina que, caso o jogador cometa uma infração semelhante durante o período probatório de um ano, a suspensão poderá ser reativada, além de novas sanções pela reincidência.

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    Também, segundo o The Athletic, o caso tem um precedente recente envolvendo Cristiano Ronaldo. Antes da Copa do Mundo, o capitão de Portugal recebeu uma suspensão de três partidas da Fifa, mas cumpriu apenas um jogo, já que os outros dois ficaram suspensos por um período probatório de um ano. Procuradas, a Fifa e a Federação de Futebol dos Estados Unidos não comentaram o caso de Balogun.

    Reforço de peso

    Com três gols marcados, Balogun é o principal nome do ataque dos Estados Unidos na competição. Ele foi titular em todos os jogos da equipe na Copa do Mundo. Balogun estreou com dois gols na goleada norte-americana por 4 a 1 contra o Paraguai. Depois de passar em branco nos dois jogos seguintes da fase de grupos, contra a Austrália e Turquia, o camisa 20 voltou a marcar justamente contra a Bósnia, no jogo em que foi expulso, aos 19 minutos do segundo tempo. A presença do atacante representa um grande e surpreendente reforço para os Estados Unidos, que podem voltar à fase de quartas de final após 24 anos.

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