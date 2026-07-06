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Renata Ruel analisa decisão da Fifa sobre cartão de Balogun: 'Copa dos absurdos'

Especialista de arbitragem deu entrevista exclusiva ao Lance!

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 14:47
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Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)
Renata Ruel avaliou a situação de Balogun (Foto:

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a especialista de arbitragem Renata Ruel analisou a decisão da Fifa de liberar o atacante Balogun, dos Estados Unidos, para enfrentar a Bélgica. Mesmo após receber um cartão vermelho contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo, o jogador está liberado para a partida das oitavas.

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    A situação que envolveu inclusive membros da Casa Branca e o presidente Donald Trump agitou os bastidores do mundo do futebol, e Renata Ruel comentou a decisão da entidade. A especialista analisou o lance que gerou o cartão e classificou a medida da Fifa de liberar o jogador como "absurda".

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    — É a Copa dos Absurdos, e essa decisão da Fifa em conversar o período probatório para Balogun é mais um deles. Primeiro porque a arbitragem acertou, tanto o VAR em sugerir revisão quanto o Raphael Claus em expulsar. O jogador coloca em risco a integridade física do adversário, e isso é vermelho claríssimo. O famoso "sem querer também é falta" e cartão — iniciou a especialista.

    — Argumentos para embasar a decisão (de liberar o jogador) não há, primeiro por ser erro de interpretação, ou seja, de fato e não de direito, e a arbitragem ter acertado. Entretanto, há o artigo usado pela Fifa que abre esse precedente perigoso — complementou Renata.

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    Renata avalia privilégio seletivo

    Apesar da medida da Fifa ser inusitada, não é inédita. A entidade já utilizou o artigo, que possibilita a liberação de Balogun para jogar contra a Bélgica, com Cristiano Ronaldo. Para Renata Ruel o precedente aberto segue sendo perigoso.

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    — Como dito anteriormente, um precedente bem perigoso é aberto com essa decisão da Fifa, apesar de não ser a primeira vez. Cristiano Ronaldo deveria cumprir 3 jogos de suspensão em função de uma expulsão nas eliminatórias; cumpriu 1 e os outros 2 seriam agora nesta Copa do Mundo, mas a Fifa também concedeu o período probatório ao jogador português — iniciou.

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    — A grande questão é que nem todos os jogadores têm esse privilégio. O jogador da África do Sul, expulso na abertura da Copa, tomou 3 jogos de suspensão e tem outros exemplos. Ou seja, a quem e quando a Fifa concedeu isso? Dois pesos e duas medidas são visíveis, colocando a credibilidade do torneio e da Fifa em cheque. Pois o futebol para de ser decidido no campo para ser decidido no tapetão — complementou a especialista de arbitragem.

    Impacto na carreira de Raphael Claus

    O responsável pela arbitragem da partida entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina foi Raphael Claus, árbitro brasileiro que aplicou o cartão vermelho em Balogun. De acordo com Renata, a medida da Fifa que culmina na liberação do atacante pode prejudicar a carreira do juiz em oportunidades futuras.

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    — Infelizmente, isso tem um possível impacto negativo na carreira do Raphael Claus e, na verdade, liga um alerta em todos os árbitros da Copa do Mundo e do mundo, pois mostra que, mesmo você acertando em campo, dependendo de quem você expulsa, a sua carreira pode ser prejudicada e a sua decisão acertada passa a ser questionada. Muitos árbitros, até de forma subconsciente, podem começar a proteger certos jogadores, e isso é péssimo para a lisura do futebol. Claus dificilmente volta a atuar em jogos da Fifa — afirmou Renata.

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