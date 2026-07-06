Após caso Balogun, Inglaterra avalia recorrer de cartão vermelho na Copa do Mundo
Quansah foi expulso contra o México
A Federação Inglesa avalia recorrer da expulsão de Jarell Quansah na vitória da Inglaterra sobre o México, por 3 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo a imprensa inglesa, a decisão ganhou força após a Fifa suspender a punição automática de Folarin Balogun, dos Estados Unidos, em uma decisão considerada polêmica.
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Quansah recebeu cartão vermelho aos nove minutos do segundo tempo, depois de uma entrada alta em Jesús Gallardo. O lance foi revisado pelo VAR e enquadrado como jogo brusco grave. Por isso, o defensor do Bayer Leverkusen corre risco de desfalcar a seleção inglesa nas quartas de final contra a Noruega, no sábado, em Miami.
Caso Balogun abriu precedente na Copa do Mundo
A FA ainda discute internamente o que fazer. O cenário mudou depois do caso Balogun. O atacante dos Estados Unidos havia sido expulso contra a Bósnia-Herzegovina, na fase anterior, por uma entrada no tornozelo de um adversário.
Inicialmente, Balogun teria que cumprir suspensão automática e ficaria fora do jogo contra a Bélgica. No entanto, a Fifa decidiu suspender a punição por um período probatório de 12 meses.
Na prática, o atacante americano ficou liberado para jogar. A decisão causou forte reação no futebol europeu e foi criticada por dirigentes, seleções adversárias e até pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel.
A Copa do Mundo não prevê recurso comum para cartões vermelhos. Mesmo assim, a Fifa usou o artigo 27 do seu regulamento disciplinar para suspender a aplicação da pena de Balogun.
A medida foi tratada como rara e abriu uma brecha para novas contestações. A própria França também avalia questionar o cartão amarelo recebido por Michael Olise contra o Paraguai, já que o jogador pode ficar suspenso caso seja novamente advertido nas quartas de final.
No caso de Balogun, o cartão vermelho não foi oficialmente retirado. A punição automática é que foi suspensa. Por isso, a imprensa inglesa afirma que a FA estuda se há caminho para tentar o mesmo efeito com Quansah.
A Inglaterra agora aguarda uma definição antes do duelo contra a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final. Caso a punição seja mantida, Quansah será desfalque no jogo que vale vaga na semifinal da Copa.
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